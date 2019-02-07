İki Öğrenci Daha Uyuşturucudan Tutuklandı



Lefkoşa, 7 Şubat 19 : Rum Narkotik Polisi’nin tasarruflarında uyuşturucu bulunduran 16 yaşındaki iki öğrenciyi tutukladığı belirtildi.



Fileleftheros gazetesi, polisin, 16 yaşındaki iki öğrencinin, Baf’ta27 yaşındaki bir kadının sürdüğü araçta tespit edildiğini yazdı.



27 yaşındaki kadına yapılan uyuşturucu testinin de pozitif çıktığını ve kadının da tutuklandığını yazan gazete, iki öğrencinin de tasarruflarında uyuşturucu bulundurduklarını kabul ettiğini belirtti.



Gazete, söz konusu iki öğrencinin tutuklanmasıyla birlikte meydana gelen yeni olayın, birkaç gün önce bir okulda uyuşturucu alışverişi yapan başka bir öğrencinin tespit edilmesinin ardından, velilerde ve eğitimcilerde, Baf’taki gençler arasında uyuşturucu sorununun yayıldığı endişesini yarattığını yazdı.



(FK//FEZ)

