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İki toplumlu teknik komitelerin rolü güçlendiriliyor

BM’nin Kıbrıs ile ilgili son raporlarında, teknik komitelerin rolünün iki toplumlu düzeyde güçlendirilmesini istediği bildirildi.

İki toplumlu teknik komitelerin rolü güçlendiriliyor

BM’nin Kıbrıs ile ilgili son raporlarında, teknik komitelerin rolünün iki toplumlu düzeyde güçlendirilmesini istediği bildirildi.

13 Eylül 2019 Cuma 09:37
İki toplumlu teknik komitelerin rolü güçlendiriliyor

BM’nin Kıbrıs ile ilgili son raporlarında, teknik komitelerin rolünün iki toplumlu düzeyde güçlendirilmesini istediği bildirildi.

Politis gazetesi, teknik komiteler içerisindeki kaynaklara göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, teknik komitelerin güçlendirilmesi yönünde niyet belirttiğini yazdı.

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Gazete, “Akıncı’nın yeni özel danışmanı ve KKTC müzakerecisinin” söylemleri ile Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in katılımıyla gerçekleştirilen teknik komiteler toplantısının da bu çerçevede önemli bir gelişme olduğuna işaret etti.

Haberde, teknik komitelerin Mavroyannis ile Pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantıda tartışılan temel konular arasında, teknik komiteler arasında işbirliği yapılması ve gerekli durumlarda, ek idari personel ile takviye edilmesinin bulunduğu belirtilirken, böylelikle komitelerin herhangi bir sebepten etkilenmeksizin çalışma üretebilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Gazete, teknik komitelerin güçlendirilmesine yönelik destek mekanizmaları ile ödenekler bulunduğunu da belirtti.

Son Güncelleme: 13.09.2019 14:30
Anahtar Kelimeler:
İki Toplumlu Teknik Komiteler
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