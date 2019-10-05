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İki Toplumlu Gazetecilik Değişim Programı

AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi himayesindeki “Kıbrıs Diyalog” projesi kapsamında gerçekleştirilecek 2’nci gazetecilik değişim programına ilişkin düzenlenen toplantı ve resepsiyon, Rum basınında da yer aldı.

İki Toplumlu Gazetecilik Değişim Programı

AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi himayesindeki “Kıbrıs Diyalog” projesi kapsamında gerçekleştirilecek 2’nci gazetecilik değişim programına ilişkin düzenlenen toplantı ve resepsiyon, Rum basınında da yer aldı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:01
İki Toplumlu Gazetecilik Değişim Programı

AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi himayesindeki “Kıbrıs Diyalog” projesi kapsamında gerçekleştirilecek 2’nci gazetecilik değişim programına ilişkin düzenlenen toplantı ve resepsiyon, Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi , Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Birliği, Basın-Sen ve AGİT Medya Temsilcisi Harlem Désir’in, geçtiğimiz Perşembe günü Dayanışma Evi’nde bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Rum Gazeteciler Birliği (ESK) yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik her müzakere sürecinin desteklenmesi hedefiyle, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin iş birliğinin, ülkenin yeniden birleşmesi vizyonuna hizmet ederek, sürmekte olduğunu dile getirdi. 

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Gazete görüşmede, gazetecilerin, iki toplumlu iş birliği, ortak yeni faaliyetler perspektifi ele alınırken mevcut iş birliği yöntemlerindeki iyileştirici değişikliklere yönelik kararların da alındığını belirtti. 

Habere göre AGİT Medya Temsiclisi Harlem Désir, yapıcı tutumlarından dolayı da üç örgüte teşekkür etti ve AGİT’in, ifade özgürlüğü, barış, kaliteli gazetecilik konusunda Kıbrıslı gazetecilerin yanında olacağı teyidinde de bulundu.

Haberde, gazetecilik değişim programı kapsamında her toplumdan 8 gazetecinin, diğer toplumdaki medya alanında çalışacağı belirtildi.

Son Güncelleme: 05.10.2019 12:09
Anahtar Kelimeler:
Gazetecilik Değişim Programı“Kıbrıs Diyalog” Projesi
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