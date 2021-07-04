banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
banner376

İki gündür devam eden yangın kontrol altında

Güney Kıbrıs’ta iki gündür devam eden yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

04 Temmuz 2021 Pazar 20:04
İki gündür devam eden yangın kontrol altında

Rum haber kaynaklarına göre, Rum İtfaiyesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangında aktif cephe kalmadığı ve bölge bölge küçük alevlenmelerin bulunduğu, soğutma çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ise, yangınla ilgili durumun idare edilebilir aşamada olduğunu ve küçük alevlenmeler bulunduğunu söyledi.

banner341
Rum Hükümet Sözcü Vekili Niovi Parissinu da, Vavaçinya’da hükümet yetkililerinin yaptığı toplantı sonrası açıklamada bulunarak, Yunanistan ve İsrail’den gelen yangın söndürme uçaklarının yangını söndürmek için yaptıkları etkili çalışmaların ardından yangın söndürme ekiplerinin evlere ve binalara girerek hasar tespit çalışması yapabilecek noktaya geldiğini kaydetti.

Parissinu, tehlike nedeniyle evlerini terk edenlerin de evlerine geri dönebileceklerini açıkladı.

Bu arada, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de, sosyal medya hesabından açıklama yaparak yangında hayatını kaybeden 4 Mısırlı işçi için taziyelerini iletti.

banner360
Son Güncelleme: 04.07.2021 20:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akel’in yeni Genel Sekreteri Stefanos Stefanu
Akel’in yeni Genel Sekreteri Stefanos Stefanu
Güney Kıbrıs’taki yangın kısmen kontrol altında
Güney Kıbrıs’taki yangın kısmen kontrol altında
RMMO silahlanma programları için Batı’ya yöneliyor
RMMO silahlanma programları için Batı’ya yöneliyor
Güney'de çoğu otel açımadan kapatmayı düşünüyor
Güney'de çoğu otel açımadan kapatmayı düşünüyor
“Türkiye’den Kıbrıs’ta iki devlet için zorlama”
“Türkiye’den Kıbrıs’ta iki devlet için zorlama”
Anastasidis, Elizabeth’i ziyaret etti
Anastasidis, Elizabeth’i ziyaret etti
Halkın yüzde 82’si icraatlarından memnun değil
Halkın yüzde 82’si icraatlarından memnun değil
"Maraşlılar çok ciddi bir ikilemle karşı karşıya kalacak"
"Maraşlılar çok ciddi bir ikilemle karşı karşıya kalacak"
Limasol'da çıkan yangında 4 işçi hayatını kaybetti
Limasol'da çıkan yangında 4 işçi hayatını kaybetti
Güney'de 583 yeni vaka
Güney'de 583 yeni vaka

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim