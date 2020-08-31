İki Buçuk Ayda 400 Aile İçi Şiddet Vakası Kaydedildi

Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu yeni tip koronavirüs önlemlerinin uygulandığı Mart-Mayıs 2020 döneminde yaklaşık 400 aile içi şiddet vakası yaşandığını açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre, Dayanışma Hareketi Milletvekili Yorgios Papdopulos’un ilgili sorusuna cevap veren Emilianidu “son iki buçuk ay içerisinde mağdurların çocuk, kadın ve yaşlılar olduğu 391 aile içi şiddet vakası kaydedildi” dedi.

