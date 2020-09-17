Iı. Hrisostomos, Sanatçı Okul Müdürünü “bu Eğitimci Başarısız” Diyerek Eleştirdi… “isa’yı Değil Kendisini Nü Tasvir Etseydi Sorun Değildi”

Lefkoşa, 17 Eylül 20 (.): Okul müdürlüğü de yapan sanatçı Yorgos Gavriil’in tarihi ve güncel tanınmış kişiler ile dinî temaları ilişkilendirdiği, hatırı sayılır bir kısmı da nü çalışılmış eserlerini sosyal medya üzerinden paylaşmasının Rum tarafında kopardığı “üst düzey” gürültü devam ediyor.

Rum radyosu Rum Eğitim Bakanlığı Gavriil’in aleyhine soruşturma başlatmasının ardından Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un da, “Bu eğitimci başarısız oldu” dediği yazılı bir açıklama yaptığını duyurdu.

II. Hrisostomos yazılı açıklamasında Gavriil’in sanatçılığından çok, eğitimci olmasına dikkat çektiği açıklamasında, “eğitimcinin örnek kişilik olması gerektiğini, öğretmenin bu noktada da başarısız olduğunu” savundu.

Ada’da yaşayan nüfusun ezici çoğunluğunun Ortodoks Hristiyan olduğunu, Gavriil tarafından üretilen eserlerin yarısında Hz. İsa’nın nü tasvir edildiğine dikkat çeken II. Hrisostomos, “Kimsenin ifade özgürlüğünü veya bir sanatçının herhangi bir şey üretme hakkını kısıtlamak istemeyiz. Ancak bu kişi bu hakları kullanmada her türlü sınırı fazlasıyla aşmıştır. ‘Sanatçı’ Hz. İsa’yı değil kendini nü tasvir etmiş olsaydı sorun değildi” ifadesini de kullandı.

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