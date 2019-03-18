Iı. Hrisostomos: “kanser Benden Boşandı”



Lefkoşa, 18 Mart 19 (.): Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, “Tanrı’nın lütfu ile kanser beni boşadı” diyerek, bir süredir ardılının kim olacağına dair ortaya konulan senaryolara son verdiği haber verildi.

Alithia “Başpiskopos: Halefi Senaryolarına Son Verdi” başlıklı haberinde, II. Hrisostomos’un dünkü Pazar ayininin ardından bir gazetecinin sağlığıyla ilgili sorusuna muhatap olduğunu ve “kanser benden boşandı. Nisan başlarında İngiltere’ye gideceğim ve özel doktorlar ayağımın meselesini çözecekler” ifadesini kullandığını aktardı. II. Hrisostomos’un gelecek Nisan ayında ameliyat olacağı izahını yaptı.

Gazete “daha yapacak çok işim var” diyen II. Hrisostomos’un, bu şekilde halefinin kim olacağı senaryolarına da son verdiğini haberine ekledi.

(ŞA/ÖK)