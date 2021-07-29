banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
112'si yerel 139 pozitif vaka
112'si yerel 139 pozitif vaka
Bir KKTC hikayesi daha
Bir KKTC hikayesi daha
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
KKTC’nin örtülü (!) ticareti
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
Patlayan vakalar ve kara kapıları...
banner376

İflas eden şirket oranı yüzde 13

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını sebebiyle son bir buçuk yılda iflas eden şirketlerin oranının yüzde 13 olduğu açıklandı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 13:00
İflas eden şirket oranı yüzde 13

Alithia gazetesinin haberine göre; Rum Esnaf ve Zanaatkarlar Ordası (POVEK) Başkanı Stefanos Kursaris, Korona salgını sebebiyle son bir buçuk yılda kapanan işletme sayısının yüzde 13 oranını geçtiğini açıkladı.
Kursaris, bazı iş yerlerinin iş hacimlerinin yüzde 90 oranında azalma gösterdiğine de dikkat çekerek, Rum hükümetinin aldığı önlemlerin olumlu ancak yetersiz olduğunu da sözlerine ekledi.

banner341
   
 

banner360
Son Güncelleme: 29.07.2021 21:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta covid-19 kaynaklı can kayıpları devam ediyor
Güney Kıbrıs'ta covid-19 kaynaklı can kayıpları devam ediyor
Güney Kıbrıs'ta rekor entübe hasta sayısı
Güney Kıbrıs'ta rekor entübe hasta sayısı
KKTC’den benzin alımına tepki
KKTC’den benzin alımına tepki
“Türk tehditleriyle” ilgili ortak eylem için koordine oluyorlar
“Türk tehditleriyle” ilgili ortak eylem için koordine oluyorlar
Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün: Tek taraflı eylemlerin durdurulması gerek
Güney Kıbrıs-Yunanistan-Ürdün: Tek taraflı eylemlerin durdurulması gerek
Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı, 769 vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı, 769 vaka
Güney Kıbrıs’ta 3 noktada yangın
Güney Kıbrıs’ta 3 noktada yangın
Anastasiadis'den İngiltere ve Spehar'a sert eleştiri!
Anastasiadis'den İngiltere ve Spehar'a sert eleştiri!
Güneyde 4 ayda 1.17 milyar Euro para biriktirdiler
Güneyde 4 ayda 1.17 milyar Euro para biriktirdiler
Borrell'den Türkiye'ye uyarı!
Borrell'den Türkiye'ye uyarı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim