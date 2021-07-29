İflas eden şirket oranı yüzde 13

Alithia gazetesinin haberine göre; Rum Esnaf ve Zanaatkarlar Ordası (POVEK) Başkanı Stefanos Kursaris, Korona salgını sebebiyle son bir buçuk yılda kapanan işletme sayısının yüzde 13 oranını geçtiğini açıkladı.

Kursaris, bazı iş yerlerinin iş hacimlerinin yüzde 90 oranında azalma gösterdiğine de dikkat çekerek, Rum hükümetinin aldığı önlemlerin olumlu ancak yetersiz olduğunu da sözlerine ekledi.

