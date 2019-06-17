Ierotheos Papadopulos’tan açıklamalar

Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs Temsilcisi Ierotheos Papadopoulos, Fileleftheros gazetesine verdiği mülakatta AB-Türkiye ilişkilerinden bahsetti.

Fileleftheros gazetesine göre Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs Temsilcisi Ierotheos Papadopoulos, Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki herhangi bir faaliyetten kaçınmasını Türkiye’ye net bir şekilde söylediğini ifade etti.

Papadopulos, devlet ve hükümet başkanlarının olguları değerlendireceğini, tutumlarının ne olacağı ve ne yapacakları konusunda karar vereceklerini belirtirken sert sözlü reaksiyonun kim tarafından gösterileceğinin de önemli olduğunu, bunun bir AB yetkilisi tarafından söylenmesinin başka, kahvehanedeki sade bir vatandaş tarafından ise söylenmesinin başka olduğunu ifade etti.

Papadopulos buna bağlı olarak Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde herhangi bir faaliyetten kaçınması için Türkiye’ye yönelik açıklamalarının net olduğunu, Komisyon’un ayrıca bu kulübe üye olmak istiyorsa (Türkiye’nin) değişmesi gerektiğini de dile getirdiğini söyledi.



Avrupa Birliği’nin, Türkiye’yi üyeliğe katmak için değişmeyeceğini söyleyen Papadopulos, bunun aksi olması gerektiğini, bu yöndeki önkoşulların ise iyi komşuluk, provokasyonlardan kaçınma olduğunu ifade etti.Türkiye’ye yönelik reaksiyonun ne olacağına ilişkin bir soru üzerine Papadopulos, AB’nin gerekmesi halinde nasıl reaksiyon gösterebileceğini ortaya koyduğunu söyledi.Türkiye ile olan ilişkilerin karışık olduğunu siyah ve beyaz olmadığını söyleyen Papadopulos, bir yandan Türkiye ile güçlü ekonomik bağlarla stratejik bir ilişkinin bulunduğunu, Türkiye’nin, AB’nin parasıyla, 3.5 milyon veya 4 milyon mülteci misafir ettiğine de dikkati çekerken Türkiye ile mülteci sorununda işbirliği yapıldığını belirtti.Papadopulos sözlerinin devamında Avrupa Konseyi’nin gerektiği zaman uygun kararları alabileceğini, bir şeylerin olabileceği sadece tek bir tarihin bulunmadığını, 21 Haziran tarihinin var olduğunu ancak Avrupa Konseyi’nin her an faaliyete geçmesinin mümkün olduğunu söyledi.Papadopulos sözlerinin devamında bu kararların oy birliğiyle alındığının unutulmaması gerektiğini de belirtti.