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İçişleri Bakanının imzası sahtelenip yabancılara yasadışı oturma izni sağlandı

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan “Fileleftheros” gazetesinin yabancılara yasadışı oturma izni çıkarılması konusunda geniş çaplı bir skandalı gün yüzüne çıkarttığı ve bir avukatın Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in imzasını sahtelemekle suçlandığı haber verildi.

03 Nisan 2021 Cumartesi 14:00
İçişleri Bakanının imzası sahtelenip yabancılara yasadışı oturma izni sağlandı
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Gazete “Nuris’i Sahtelediler” başlığıyla manşetten geniş yer verdiği haberinde, kadın avukatın bu konuda siyasi bir çalışma arkadaşıyla hareket ettiğini yazdı.
Bahse konu iki kişinin de tutuklandığını ve davanın ağız cezaya gittiğini yazan gazete, kısa süre öncesine kadar davanın görülmesine henüz başlanmadığını belirtti.
Avukatın mahkemelerdeki davalarda yer almayı sürdürdüğünü, ortağının ise kovulduğunu yazan gazete, İçişleri bakanının imzasının sahtelendiği 11 durum tespit edildiğini kaydetti.

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Avukatın bu durumlarla ilgili olarak kişi başına 2 bin 300 Euro gelir elde ettiğinden söz edildiğini de kaydeden gazete, durumun, İçişleri Bakanının bir tanıdığının, “annesinin yardımcısının oturma izninin onaylanmayıp, benzer bir durumdaki başka bir kişinin izninin onaylandığı”na ilişkin şikayette bulunmasıyla ortaya çıktığını ifade etti.
Bakanın bu kişiyi yalanladığını, söz konusu kişinin ise bakana oturma izni onaylanan söz konusu yabancının bilgilerini tebliğ ettiğini yazan gazete, ilgili dosyanın ve parmak izi incelemelerinin yapılmasının ardından, onayda yer alan iznin bakana ait olmadığının tespit edildiğini belirtti.
İzin onayının bakanın şahsi faksından gönderildiğinin belirlendiğini fakat Rum Telekomünikasyon İdaresi aracılığıyla izin onayının hiçbir zaman buradan gönderilmediğinin tespit edildiğini yazan gazete, faks numarasının belgenin üzerine montajla yerleştirildiğini ekledi.
 

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Son Güncelleme: 03.04.2021 14:09
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGüney
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