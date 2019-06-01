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İbrahim Han Anastasiadis tarafından açıldı

İbrahim Han Anastasiadis tarafından açıldı

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:04
İbrahim Han Anastasiadis tarafından açıldı

Baf’ta bulunan ve restorasyonu tamamlanan “İbrahim Han” dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hanın adını aldığı “İbrahim”in torununun da katıldığı bir törenle açıldı.

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Fileleftheros ve diğer gazeteler, Baf’ın en yoğun alışveriş noktalarından biri olması beklenen İbrahim Han dün akşam düzenlenen törenle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis tarafından açıldığını yazdı.

Törende konuşma yapan Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, bölgedeki rehabilitasyon ve restorasyon çalışmaları başlamadan önce kaotik bir düzenin hakim olduğunu ifade ederek, yoğun bir çalışma sonrasında bölgeye büyük katkı sağlayacak çalışmaları tamamladıklarını vurguladı.

Habere göre İbrahim Han’ın restorasyonu 3 milyon 300 bin Euro’ya mal oldu.
 

Son Güncelleme: 01.06.2019 13:16
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