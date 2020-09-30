Hükümetten Akel’e Yanıt

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin faaliyetleri konusunda hükümete eleştirilerde bulunan AKEL’e yanıt verdi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un AKEL’e vermiş olduğu yanıta geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre Kusios, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafından yapılan eşi görülmemiş derecede bölücü bir açıklamadan bahsetti.

Kusios, Kiprianu’nun “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin bağımsızlığını, eşi görülmemiş bölücü bir açıklamayla kutladığını söyledi.

Kiprianu’nun, halka; Türkiye ve Yunanistan’ın daha birkaç hafta önce savaşın eşiğine getiren ve Türkiye’ye, savaş unsurlarıyla, Girit ve Meis açıklarında araştırma hakkı talep etmeye olanak tanıyan Anastasiadis’in politikası olup olmadığını açıklamasında fayda bulunduğunu söyleyen Kusios açıklamasında, ayrıca “Libya krizine silahlı müdahalede bulunma” ve Libya ile “yasa dışı” anlaşma imzalamasında Türkiye’ye bahane veren, Türkiye’ye Irak’a girmesine imkan tanıyan unsurun Anastasiadis’in politikası olup olmadığını da sordu.



AKEL adına daha sonra açıklama yapan Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak hükümetin, Kıbrıs sorunundaki politikasıyla, Crans Montana’daki konferansın başarısızlığa uğraması konusunda Türkiye’yi “suçlarından” arındırdığını belirtti.Stefanu, halkın ve ülkenin, güvenilirlik politikalarına, siyasi sonuçlara gereksinimi olduğunu ancak Anastasiadis ve DİSİ hükümetinin tam olarak bunlara sahip olmadığını söyledi.Rum Hükümet Sözcüsü Kusios ise buna yönelik yanıtında, AKEL liderliğinin, Türk tarafına değil, kendi (Rum tarafına) taraflarına sorumluluk yükleyen ülkenin tek siyasi dinamiği olduğunu belirtti.AKEL’in Güney Kıbrıs’ın yalnız kaldığı şeklindeki iddiasına ilişkin olarak ise Kusios, AKEL’in AB zirvelerinin Güney Kıbrıs ve egemenlik haklarının lehine olan kararlarını, Fransa’nın tutumunu, ABD ve Rusya’nın desteğini, ABD, Rusya, Fransa, İspanya dışişleri bakanları ile diğer yetkililerinin ziyaretlerini görmezden geldiğini söyledi.



