banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1133
ALTIN
471.334
DOLAR
7.7626
STERLİN
9.9927
EURO
9.0885
Can suyuna ‘asrın rezaleti’ demek insafsızlıktır!
Can suyuna ‘asrın rezaleti’ demek...
Rahmetli Denktaş’a baklava operasyonu...
Rahmetli Denktaş’a baklava operasyonu...
Kafkasya’nın anahtarı Karabağ...
Kafkasya’nın anahtarı Karabağ...
Tatar’ın mutlu geleceğinde sterlin 20 TL
Tatar’ın mutlu geleceğinde sterlin 20...
banner376

Hükümetten Akel’e Yanıt

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin faaliyetleri konusunda hükümete eleştirilerde bulunan AKEL’e yanıt verdi. 

30 Eylül 2020 Çarşamba 11:06
Hükümetten Akel’e Yanıt
banner337
banner351

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin faaliyetleri konusunda hükümete eleştirilerde bulunan AKEL’e yanıt verdi. 
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un AKEL’e vermiş olduğu yanıta geniş bir şekilde yer verdiler. 
Habere göre Kusios, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafından yapılan eşi görülmemiş derecede bölücü bir açıklamadan bahsetti. 
Kusios, Kiprianu’nun “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin bağımsızlığını, eşi görülmemiş bölücü bir açıklamayla kutladığını söyledi. 
Kiprianu’nun, halka; Türkiye ve Yunanistan’ın daha birkaç hafta önce savaşın eşiğine getiren ve Türkiye’ye, savaş unsurlarıyla, Girit ve Meis açıklarında araştırma hakkı talep etmeye olanak tanıyan Anastasiadis’in politikası olup olmadığını açıklamasında fayda bulunduğunu söyleyen Kusios açıklamasında, ayrıca “Libya krizine silahlı  müdahalede bulunma” ve Libya ile “yasa dışı” anlaşma imzalamasında Türkiye’ye bahane veren, Türkiye’ye Irak’a girmesine imkan tanıyan unsurun Anastasiadis’in politikası olup olmadığını da sordu.

banner341
AKEL adına daha sonra açıklama yapan Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak hükümetin, Kıbrıs sorunundaki politikasıyla, Crans Montana’daki konferansın başarısızlığa uğraması konusunda Türkiye’yi “suçlarından” arındırdığını belirtti. 
Stefanu, halkın ve ülkenin, güvenilirlik politikalarına, siyasi sonuçlara gereksinimi olduğunu ancak Anastasiadis ve DİSİ hükümetinin tam olarak bunlara sahip olmadığını söyledi.  
Rum Hükümet Sözcüsü Kusios ise buna yönelik yanıtında, AKEL liderliğinin, Türk tarafına değil, kendi (Rum tarafına) taraflarına sorumluluk yükleyen ülkenin tek siyasi dinamiği olduğunu belirtti. 
AKEL’in Güney Kıbrıs’ın yalnız kaldığı şeklindeki iddiasına ilişkin olarak ise Kusios, AKEL’in AB zirvelerinin Güney Kıbrıs ve egemenlik haklarının lehine olan kararlarını, Fransa’nın tutumunu, ABD ve Rusya’nın desteğini, ABD, Rusya, Fransa, İspanya dışişleri bakanları ile diğer yetkililerinin ziyaretlerini görmezden geldiğini söyledi. 


 

banner360
Son Güncelleme: 30.09.2020 11:44
Anahtar Kelimeler:
Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Güney Kıbrıs’ta, Düzensiz Göçmenlere Kötü Muamele Yapılıyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Güney Kıbrıs’ta, Düzensiz Göçmenlere Kötü Muamele Yapılıyor
Güney Kıbrıs’ta 30 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 30 yeni vaka
Güney Kıbrıs’taki öğretmen ve öğrenci sayısı açıklandı
Güney Kıbrıs’taki öğretmen ve öğrenci sayısı açıklandı
Komada Yatan Hastanın Parasını Çaldı
Komada Yatan Hastanın Parasını Çaldı
Güney Kıbrıs Ekonomisi Pandemi Yüzünden Olağanüstü Hal Durumunda
Güney Kıbrıs Ekonomisi Pandemi Yüzünden Olağanüstü Hal Durumunda
Koronavirüs Bulaşma Zinciri Büyüyor
Koronavirüs Bulaşma Zinciri Büyüyor
Neofitu, Kıbrıs Konulu Temaslarını Sürdürüyor
Neofitu, Kıbrıs Konulu Temaslarını Sürdürüyor
Avrupa Komisyonu’nun 3 Yetkilisi Tocchi’nin Açıklamalarını Değerlendirdi
Avrupa Komisyonu’nun 3 Yetkilisi Tocchi’nin Açıklamalarını Değerlendirdi
Pompeo’nun Yunanistan Ziyareti Rum Basınında Geniş Yer Buldu
Pompeo’nun Yunanistan Ziyareti Rum Basınında Geniş Yer Buldu
Kiprianu’dan Anastasiadis Ve Hristodulidis’e Eleştiri
Kiprianu’dan Anastasiadis Ve Hristodulidis’e Eleştiri

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim