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Hükümetin istifası Rum basınında

Başbakan Ersan Saner’in dün hükümetin istifasını sunmasına ilişkin haberler, Rum basınında gerek manşetlerde gerekse iç sayfalara taşınarak, geniş bir yer buldu.

14 Ekim 2021 Perşembe 11:45
Hükümetin istifası Rum basınında

Fileleftheros gazetesi “Türk Koltuk Değnekleri Düştü-Ankara Tarafından İşgal Altındaki Topraklardaki Mutlak Kontrolü Sahte Hükümeti Desteklemedi-İş Birlikleri Sadece On Ay Dayandı-Saner, Dün, Üçlü Koalisyonun İstifasını Sundu”  başlıklarıyla gerek manşetten gerekse iç sayfadan ilgili habere yer verdi.

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Alithia gazetesi “İşgal Altındaki Topraklarda Siyasi Kriz-Sahte Hükümet İstifa Etti-Noel’den Önce Sandıklar Kuruluyor”;

Politis gazetesi “İşgal Altındaki Topraklarda ‘Seçimler’, Kıbrıs Sorununda Tümsek-Sözde Hükümetin İstifası-Kıbrıs Sorununda Pencere Kapanıyor” , Haravgi gazetesi “İşgal Altındaki Hükümet İstifa Etti” başlıklarını Kullandı.

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Son Güncelleme: 14.10.2021 15:55
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