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Huang Xıngyuan: “tek Çin Ve Tek Kıbrıs Politikası Tezimizdir”

Lefkoşa, 9 Ağustos 20 :  Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Huang Xingyuan, Güney Kıbrıs’ın diğer ülkelerle gelişmekte olan ilişkilerinin Çin ile arasındaki ilişkiyi etkilemeyeceğine inandıklarını, bu ilişkilerin Güney Kıbrıs-Çin ilişkilerini hedef almayacağını umduklarını söyledi.

09 Ağustos 2020 Pazar 14:45
Huang Xıngyuan: “tek Çin Ve Tek Kıbrıs Politikası Tezimizdir”
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Lefkoşa, 9 Ağustos 20 :  Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Huang Xingyuan, Güney Kıbrıs’ın diğer ülkelerle gelişmekte olan ilişkilerinin Çin ile arasındaki ilişkiyi etkilemeyeceğine inandıklarını, bu ilişkilerin Güney Kıbrıs-Çin ilişkilerini hedef almayacağını umduklarını söyledi.
Huang, Fileleftheros’a verdiği söyleşide, ülkesi ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi noktasında bulunduğunu belirterek, “Kıbrıs ve Çin kardeştir” dedi.
Huang, Güney Kıbrıs’ın diğer ülkeler ile geliştirmekte olduğu ilişkilerinin Çin ile olan dostluk ilişkisini etkilemeyeceğine inandıklarını söyledi, “Diğer ülkelerin Kıbrıs’la gelişmiş ilişkilerinin de Çin-Kıbrıs ilişkilerini hedef almayacağını umuyoruz” ifadesini kullandı.

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Ülkesinin Güney Kıbrıs’la uluslararası ve bölgesel meselelerde ortak zemini paylaştığını da kaydeden büyükelçi, Kıbrıs sorununda ise “Bugünkü bölünmüşlüğün kalıcılaşması yönündeki her türlü girişime karşıyız. Tek Çin ve Tek Kıbrıs politikası ülkelerimizin sarsılmaz ve değişmez tezidir” dedi. 
Huang, Çin-ABD ilişkilerini değerlendirirken ise; “Çin hiçbir zaman ABD’nin yerine geçmek istemedi. ABD büyük bir güç olarak daha iyi davransa iyi olurdu. İki ülke ilişkilerindeki mevcut durum, istediğimiz veya uluslararası toplumun beklediği gibi değil” ifadelerini kullandı.
(ŞA/SEL) 
 

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