banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830
Gönyeli’de ev yangını
GÖNYELİ’DE EV YANGINI
Yüksekten düşen kişi yaralandı
YÜKSEKTEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
Güzelyurt’ta çek hırsızlığı
GÜZELYURT'TA ÇEK HIRSIZLIĞI
Girne’de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
banner306
Flaş Haber
Evinde ölü olarak bulundu
Kapat

Hristu’nun Tehditleri Üzerine Politis Hatırlatma Yaptı…

“KIBRIS’IN HRİSİ AVGİ’SİYİZ. HRİSİ AVGİ ADIYLA BAŞVURDUK, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KABUL ETMEYİNCE ULUSAL HALK CEPHESİ OLARAK KURULDUK”

Hristu’nun Tehditleri Üzerine Politis Hatırlatma Yaptı…

“KIBRIS’IN HRİSİ AVGİ’SİYİZ. HRİSİ AVGİ ADIYLA BAŞVURDUK, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KABUL ETMEYİNCE ULUSAL HALK CEPHESİ OLARAK KURULDUK”

24 Mart 2019 Pazar 11:06
Hristu’nun Tehditleri Üzerine Politis Hatırlatma Yaptı…

“KIBRIS’IN HRİSİ AVGİ’SİYİZ. HRİSİ AVGİ ADIYLA BAŞVURDUK, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KABUL ETMEYİNCE ULUSAL HALK CEPHESİ OLARAK KURULDUK”
Lefkoşa, 24 Mart 19 (.): Ulusal Halk Cephesi’nin (ELAM) başkan ve yönetici kadrosundaki diğer isimlerinin çürük raporu alarak Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) askerlik yapmadıklarının ortaya çıkmasına gelen eleştiriler üzerine ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun “askerî yöntemle” ve “gayrı nizamî siyasi harp ile cevap verebiliriz” tehditleri nedeniyle Politis, ELAM’ın niteliğini yeniden hatırlatma ihtiyacı duydu.
Gazete ELAM’ın, yöneticilerinin askerlik görevi yapmamalarının ötesinde, Güney Kıbrıs siyasi sahnesine çıkışıyla ilgili çok daha ciddi meseleler bulunduğuna dikkat çektiği haberinde, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun 2013’te Sigma’ya yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ın Hrisi Avgi’siyiz (Altın Şafak)” açıklamasını hatırlattı.
Habere göre Hristu o açıklamada “Kıbrıs’ın Hrisi Avgi’siyiz. Ulusal Halk Cephesi başladığında, başvurusunu Hrisi Avgi adı ile yapmıştı ancak İçişleri Bakanlığı kabul etmeyince Ulusal Halk Cephesi olarak kurulduk” demişti.
Hrisi Avgi’nin internet kanalında 2016’da, hükümlü Hrisi Avgi milletvekili İlias Kasidiaris’in, ELAM’ın Hrisi Avgi’nin kardeş partisi olmadığını belirterek “Kıbrıs’taki Hrisi Avgi’nin kendisidir” dediği ve iki Helen devleti olarak nitelediği Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın bir gün birleşmesi dileğini dillendirdiği hatırlatıldı.
Gazete Hrisi Avgi’den AP milletvekili adayı Angelos Yoannu’nun da Hrisi Avgi Başkanı Hristu’yu, Mihaloliakos’un vekili olarak ELAM’ın göstermelik başkan olduğu açıklaması yaptığı ve “parti olabilmesi için bir başkanı olması lazımdı” sözünü hatırlattı. Hrisi Avgi’nin yine hükümlü milletvekili Artemis Mattheopulos’un, Yunan devletinden alınan parti ödeneklerinin nereye gittiğinin tartışıldığı başka bir yayında “Hrisi Avgi’nin Yunanistan’daki ofislerine ve Kıbrıs’ta bulundurduğu 2-3 ofisine” dediğini anımsattı.
Gerek AKEL Genel Sekreteri, gerek Ekologlar Başkanı’nın ELAM’ın askeri eğitimler, yabancılara ve Kıbrıslı Türklere saldırılar gibi hareketlerini Rum başsavcısına şikayet ettiğini hatırlatan gazete devamla şunları yazdı:
“Başsavcı, yapması gerekiyor olmasına rağmen (ELAM’a karşı) yasal prosedürleri hiçbir zaman uygulamadı. En karakteristik örnek, Sayın Andros Kiprianu’nun şikayetiydi. Başsavcı, cezai suç tespit etti ancak mevzuatın yeni olduğuna işaret ederek kovuşturmaya gitmedi. Hükümet de sağır edici bir sessizlik içerisinde. Göz çıkaracak ciddiyette yasa ihlallerine, ırkçı söylemlerine v.b. rağmen ELAM’ı şifahi olarak dahi hiçbir zaman kınamadı. Hükümet ELAM’ı, yasaların geçmesi için meclisteki çok kıymetli müttefiki görüyor olabilir.”
(ŞA/GÜL)
***

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Papadopulos: “kıbrıs Sorununda Doğru Ve İşlevsel Bir Çözüm İçin Türk Tarafının Önemli Tavizler Vermesi Gerek”
Papadopulos: “kıbrıs Sorununda Doğru Ve İşlevsel Bir Çözüm İçin Türk Tarafının Önemli Tavizler Vermesi Gerek”
Gençler Polise Taş Ve Çatapat Fırlattı
Gençler Polise Taş Ve Çatapat Fırlattı
“ab İle Türkiye Havacılık Anlaşması Konusunda Birbirine Girdi”
“ab İle Türkiye Havacılık Anlaşması Konusunda Birbirine Girdi”
Hristodulidis: “türkiye’nin Ne Yaptığına Bakarak Karar Almıyoruz”
Hristodulidis: “türkiye’nin Ne Yaptığına Bakarak Karar Almıyoruz”
Ankete Göre Rum Halkı Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’i İstemiyor
Ankete Göre Rum Halkı Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’i İstemiyor
Kudüs’teki Üçlü Zirvede East-med Boru Hattı Projesi Ve İtalya’nın Rolüne Değinilmedi
Kudüs’teki Üçlü Zirvede East-med Boru Hattı Projesi Ve İtalya’nın Rolüne Değinilmedi
Galanos: “anastasiadis Maraş’ı Gündeme Getirme Konusunda İsteksiz”
Galanos: “anastasiadis Maraş’ı Gündeme Getirme Konusunda İsteksiz”
Türkiye’den “siyasi Kördüğüm” İddiası
Türkiye’den “siyasi Kördüğüm” İddiası
Anastasiadis’in Trump İle Görüşmesi Kotarılıyor
Anastasiadis’in Trump İle Görüşmesi Kotarılıyor
Abonelerin Dikkatine...rum Basını 4. Haberde Düzeltme
Abonelerin Dikkatine...rum Basını 4. Haberde Düzeltme

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim