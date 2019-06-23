banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
AIDS hastası mahkum hayatını kaybetti
AIDS HASTASI MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ
Suçla operasyonel mücadele denetimleri
KKTC’DE İZİNSİZ KALAN İKİ KİŞİ...
Yenikent'te ev yangını
YENİKENT'TE EV YANGINI
Gazimağusa’da 3 tutuklu
GAZİMAĞUSA'DA KAVGA
banner307

Hristofyas’a son vedanın detayları belli oldu

Hristofyas’a son vedanın detayları belli oldu

23 Haziran 2019 Pazar 10:13
Hristofyas’a son vedanın detayları belli oldu

25 HAZİRAN AKŞAMÜZERİNE KADAR ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

HRİSTOFYAS’IN NAŞI KATAFALKA KONULACAK,  AKTİF BAŞKAN GİBİ DEVLET TÖRENİYLE DEFNEDİLECEK

STROVOLO’DAKİ “TİS TU THEU SOFİAS KİLİSESİ”NDE DÜZENLENECEK CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN MAKEDONİTTİSA MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK

RUM YÖNETİMİ CENAZE GÜNÜNÜ İDARİ TATİL VERDİ ANCAK OEV İDARİ TATİLİN ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAMADIĞINI AÇIKLADI

Tedavi gördüğüğ hastanede geçtiğimiz Cuma 72 yaşındayken hayatını kaybeden Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas için düzenlenecek cenaze töreninin detayları belli oldu.

Alithia ve diğer gazetelerin birinci sayfalarından verdiği habere göre Dimitris Hristofyas, AKEL ve Hristofyas ailesinin ortak kararıyla 25 Haziran Salı günü defnedilecek.

banner317
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında dün olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, 25 Haziran’a kadar ulusal yas ilan etti. Cenaze günü devlet memurlarının idari izinli sayılmasına, Hristofyas’ın naşının katafalka konulmasına ve devlet töreni ile aktif başkan gibi defnedilmesine karar verdi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplantısında ayrıca Hristofyas’ın anısının onurlandırılması için bir dizi başka karar daha aldı ve imzaya açılacak taziye defterinde “Kıbrıs Cumhuriyeti eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ı ağır yas ile uğurluyor, vatanı Kıbrıs’a milletvekili, Meclis Başkanı ve Başkan kademelerinde yaptığı katkıyı onurlandırıyoruz” metninin yer alması kararlaştırıldı.

Fileleftheros’a göre Hristofyas’ın naaşı 25 Haziran Salı günü PEO’nun (Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu) Lefkoşa’daki merkezinde saat 09.00’dan 15.00’e kadar katafalka konulacak. Hristofyas ailesi 16.00-17.00 saatleri arasında Strovolo’daki “Tis Tu Theu Sofias Kilisesi”nde taziyeleri kabul edecek ve ardından cenaze Makedonittisa Mezarlığı’na defnedilecek. Cikko Metropoliti Nikiforos’un yönetiminde düzenlenecek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiaidis ve kabinenin katılacağı dini cenaze seremonisinde veda konuşmasını AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yapacak.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü olağanüstü toplantısında kararlaştırıldığı üzere Salı günü cenaze sonunda sonlanacak ulusal yas süresince bütün kamu binaları ve okullarda bayraklar yarıya indirilecek. Rum Başkanlık Sarayı’nda taziye defteri açılacak. Taziye defterini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bakanlar, müsteşarlar, Rum hükümet sözcüsü, diplomatik misyon şefleri ve devlet yetkilileri imzalayacak. Rum yönetiminin yurtdışındaki bütün temsilciliklerinde de taziye defteri açılacak.

AKEL de Hristofyas’ın cenaze gününe kadar uygulayacağı bir dizi karar aldı. Buna göre AKEL’in bütün ofislerinde ve Halk Hareketi Evleri’nde bayraklar yarıya indirilecek, partinin bütün etkinlikleri cenaze gününe kadar iptal edildi.  AKEL Merkez Komitesi üyeleri de diğer bütün yetkililer bu günlerde hiçbir siyasi açıklama, tartışma yapmayacak, Rum meclisinden de birleşimlerini ertelemesi istenecek. AKEL merkez binasına ve bütün ilçelerdeki AKEL binalarına Hristofyas’ın fotoğrafı asılacak, yarından itibaren AKEL Merkez Komite ofisine ve partinin bütün ilçe komitelerinde taziye defteri açılacak.

Rum Bakanlar Kurulu Hristofyas’ın cenaze töreninin yapılacağı 25 Haziran Salı gününü idari tatil ilan etmesi üzerine Rum Sanayiciler ve İşverenler Federasyonu (OEV) dün, Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı idari tatilin özel sektörü kapsamadığı izahında bulunduğu bir açıklama yayımladı.

Açıklamada idari tatilin ­kamu sektörü, KİT’ler, yerel yönetimler ve kamu tüzel kişilikler için mecburi olduğunu fakat özel sektörle ilgisi bulunmadığına dikkat çeken OEV, bütün özel sektör işverenlerine, Hristofyas’ın cenazesine katılmak isteyen çalışanlarına mümkün olduğunca kolaylık sağlama çağrısı da yaptı.

Son Güncelleme: 23.06.2019 13:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerika Başpiskoposu Elpidoforos Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu
Amerika Başpiskoposu Elpidoforos Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu
Maraş konusu gündemdeki yerini koruyor
Maraş konusu gündemdeki yerini koruyor
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyesi Pantelidis: “bilgi Akışında Artış Var”
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Üyesi Pantelidis: “bilgi Akışında Artış Var”
Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye yaptırım uygulanması mücadelesi
Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye yaptırım uygulanması mücadelesi
Limasol’da antik mezar bulundu
Limasol’da antik mezar bulundu
ABD’nin Kıbrıs’ta dini özgürlükler raporu…
ABD’nin Kıbrıs’ta dini özgürlükler raporu…
“Doğu Akdeniz’deki durumun ucu Barış Gücü’ne dokunuyor”
“Doğu Akdeniz’deki durumun ucu Barış Gücü’ne dokunuyor”
Rum Eğitim Bakanlığı Erdinç’in burs başvurusu 3 yıldır bekletiyor
Rum Eğitim Bakanlığı Erdinç’in burs başvurusu 3 yıldır bekletiyor
Maraş kökenliler Rum Başkanlık Sarayı’na yürüyor
Maraş kökenliler Rum Başkanlık Sarayı’na yürüyor
Bir gecede üç araç çaldı
Bir gecede üç araç çaldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim