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Hristofyas’a son veda

Hristofyas’a son veda

25 Haziran 2019 Salı 09:10
Hristofyas’a son veda

Rum halkı, geçtiğimiz Cuma günü ölen Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’a vedaya hazırlanıyor.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas için bugün öğleden sonra saat 17:00’de  Strovolo’daki “Tis Tu Theu Sofias Kilisesi”nde cenaze töreni düzenleneceğini anımsatırken, Hristofyas’ın naaşının ise şu sıralarda,  PEO’nun (Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu) Güney Lefkoşa’daki merkezinde  katafalka konduğunu belirtti.

Halk, saat 09:00’dan itibaren  Hristofyas’ın naaşının önünden geçip saygı duruşunda bulunuyor. Hristofyas’ın naaşı, saat 15:00’e kadar katafalkta kalacak.

Hristofyas’ın ailesi, cenazenin yapılacağı kilisede 16.00-17.00 saatleri arasında ise taziyeleri kabul edecek.

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YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS DA CENAZEYE KATILACAK

Rum haber kaynaklarına göre, Yunanistan  Başbakanı Aleksis Çipras, Hristofyas’ın cenazesine katılmak için bugün saat 14:00’de Ada’ya gelecek.

Çipras, saat 15.50’de AKEL merkez binasına giderek taziye defterini imzalayacak.

Çipras ayrıca kıza zaman kalacağı Güney Kıbrıs’ta, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelme fırsatı bulacak.

Son Güncelleme: 25.06.2019 12:17
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