Hristofyas’a son veda

Rum halkı, geçtiğimiz Cuma günü ölen Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’a vedaya hazırlanıyor.

Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas için bugün öğleden sonra saat 17:00’de Strovolo’daki “Tis Tu Theu Sofias Kilisesi”nde cenaze töreni düzenleneceğini anımsatırken, Hristofyas’ın naaşının ise şu sıralarda, PEO’nun (Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu) Güney Lefkoşa’daki merkezinde katafalka konduğunu belirtti.

Halk, saat 09:00’dan itibaren Hristofyas’ın naaşının önünden geçip saygı duruşunda bulunuyor. Hristofyas’ın naaşı, saat 15:00’e kadar katafalkta kalacak.

Hristofyas’ın ailesi, cenazenin yapılacağı kilisede 16.00-17.00 saatleri arasında ise taziyeleri kabul edecek.

Rum haber kaynaklarına göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Hristofyas’ın cenazesine katılmak için bugün saat 14:00’de Ada’ya gelecek.

Çipras, saat 15.50’de AKEL merkez binasına giderek taziye defterini imzalayacak.

Çipras ayrıca kıza zaman kalacağı Güney Kıbrıs’ta, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelme fırsatı bulacak.