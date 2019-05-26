Hristofyas’ın Sağlık Durumunda İyileşme

Lefkoşa, 26 Mayıs 19 : Solunum yetmezliği nedeniyle 20 Mayıs’tan Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören eski Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunda iyileşme kaydedilmeye devam ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü’nün konuyla ilgili açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hristofyas’ın sağlık durumunda iyileşme görüldüğünü ancak çok düzeyli desteğe ilişkin gerekliliğin devam ettiğini yazdı.

(FK/FEZ)