banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89226
ALTIN
245.053
DOLAR
5.8767
STERLİN
7.4297
EURO
6.5488
Terfi eden Yargıçlar yemin etti
TERFİ EDEN YARGIÇLAR YEMİN ETTİ
Hırsızlık zanlıları tutuksuz yargılanacak
HIRSIZLIK ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
KAVGA ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Üç yayaya çarpıp kaçtı
ÜÇ YAYAYA ÇARPIP KAÇTI
banner307

Hristofyas’ın Sağlık Durumu Yeniden Kötüleşti

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Solunum yetmezliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan ve 20 Mayıs’tan beri Lefkoşa’nın güneyindeki Genel Hastane’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören eski Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunun kötüleştiği ve dün yeninden solunum cihazına bağlandığı bildirildi.

Hristofyas’ın Sağlık Durumu Yeniden Kötüleşti

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Solunum yetmezliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan ve 20 Mayıs’tan beri Lefkoşa’nın güneyindeki Genel Hastane’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören eski Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunun kötüleştiği ve dün yeninden solunum cihazına bağlandığı bildirildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 08:06
Hristofyas’ın Sağlık Durumu Yeniden Kötüleşti

Lefkoşa, 31 Mayıs 19 (.): Solunum yetmezliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan ve 20 Mayıs’tan beri Lefkoşa’nın güneyindeki Genel Hastane’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören eski Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunun kötüleştiği ve dün yeninden solunum cihazına bağlandığı bildirildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, geçtiğimiz günlerde solunum cihazından çıkarılan ancak çok düzeyli destek almaya devam eden Hristofyas’ın dün sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yeniden solunum cihazına bağlandığını yazdı.

banner317
İSRAİL’DEN DOKTORLAR GELDİ

Hristofyas’ın sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Rum Sağlık Bakanlığı’nın, İsrail’den uzman doktorların gelmesini gerekli gördüğünü belirten gazete, İsrail’dek, Tel Asomer Hastanesi’nden göğüs hastalıkları uzmanı ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktorların dün hemen Güney Kıbrıs’a geldiklerini yazdı.

Habere göre İsrail’den gelen uzmanlar, Hristofyas’ın sağlık durumunu inceleyecek ve değerlendirmede bulunacak.

(FK/GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seri Cinayet Olayında Yeni Bir Göl Mercek Altında
Seri Cinayet Olayında Yeni Bir Göl Mercek Altında
Kiprianu Ve Kızılyürek Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
Kiprianu Ve Kızılyürek Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
Anastasiadis, Denizcilik Odası’nın yıllık genel kurul toplantısında konuştu
Anastasiadis, Denizcilik Odası’nın yıllık genel kurul toplantısında konuştu
Anastasiadis: “Gerekirse AB Türkiye konusunda önlem alır”
Anastasiadis: “Gerekirse AB Türkiye konusunda önlem alır”
Türkiye’nin Navtex yayımladığı iddiası
Türkiye’nin Navtex yayımladığı iddiası
Yeni Rum Adalet Bakanı Savvidis
Yeni Rum Adalet Bakanı Savvidis
Becc Toplantısı İlk Kez Güney Kıbrıs’ta Gerçekleştirilecek
Becc Toplantısı İlk Kez Güney Kıbrıs’ta Gerçekleştirilecek
Köpeklerdeki Distemper (köpek Gençlik Hastalığı) Hakkında Açıklama
Köpeklerdeki Distemper (köpek Gençlik Hastalığı) Hakkında Açıklama
Seri Katil Olayında Gelişme Yok
Seri Katil Olayında Gelişme Yok
Güney Kıbrıs’ta Üretilen  nektarin Guınness Rekorlar Kitabında
Güney Kıbrıs’ta Üretilen  nektarin Guınness Rekorlar Kitabında

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim