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Hristofyas’ın Sağlık Durumu Hala Kritik

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunun hala kritik olduğu bildirildi.

Hristofyas’ın Sağlık Durumu Hala Kritik

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunun hala kritik olduğu bildirildi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 07:38
Hristofyas’ın Sağlık Durumu Hala Kritik

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunun hala kritik olduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, Hristofyas’ın yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olmaya devam ettiğini ve dün, İsrailli göğüs hastalıkları uzmanı eşliğinde, biri sabah biri de akşam olmak üzere iki kez konsültasyon yapıldığını yazdı.
Gazete, İsrailli uzmanın dün ülkesine döndüğünü kaydederken, Hristofyas’ın sağlık durumuyla ilgili bilgilerin, diğer doktorlar tarafından da değerlendirilmek üzere İsrail’deki “Tel Asomer Hastanesi”ne gönderildiğini belirtti.

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Habere göre hastaneden yapılan son açıklamada, Hristofyas’ın sağlık durumunun “stabil, ancak kritik” olduğu ve hala daha solunum cihazına bağlı olduğu ifade edildi.
(GE/HA)
 

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