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Hristofyas’ın Cenaze Töreni Rum Gazetelerinde Geniş Şekilde Yer Aldı

Lefkoşa, 26 Haziran 19 : Geçtiğimiz Cuma günü hayata veda eden Rum Yönetimi eski Başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın dün gerçekleştirilen cenaze töreni, bugünkü Rum gazetelerinde oldukça geniş şekilde yer buldu.

Hristofyas’ın Cenaze Töreni Rum Gazetelerinde Geniş Şekilde Yer Aldı

Lefkoşa, 26 Haziran 19 : Geçtiğimiz Cuma günü hayata veda eden Rum Yönetimi eski Başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın dün gerçekleştirilen cenaze töreni, bugünkü Rum gazetelerinde oldukça geniş şekilde yer buldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:49
Hristofyas’ın Cenaze Töreni Rum Gazetelerinde Geniş Şekilde Yer Aldı

Lefkoşa, 26 Haziran 19 : Geçtiğimiz Cuma günü hayata veda eden Rum Yönetimi eski Başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın dün gerçekleştirilen cenaze töreni, bugünkü Rum gazetelerinde oldukça geniş şekilde yer buldu.

Gazeteler Hristofyas’ın, Kıbrıslı Türk gazeteci Fatma Kişmir’in, Hristofyas’ın doğum yeri olan Dikmen’den getirdiği toprakla birlikte gömülmesine ayrıca yer verdi.
Alithia gazetesi habere ilk sayfasından “Hristofyas Kıbrıslı Türk Gazetecinin Dikmen’den Getirdiği Toprakla Defnedildi” başlığıyla yer verirken, iç sayfadan ise habere “Kıbrıs Toprağı Dimitris Hristofyas’ı Örttü- Dikmen’den Toprak” başlığıyla yer verdi.

Haravgi gazetesi de ilk sayfasını cenazeden fotoğraflara ayırdı. Gazete habere ilk sayfadan, üzerinde “Güle Güle Yoldaş- Her şey İçin Teşekkür Ederiz. Yaşamın ve Eylemlerin Fenerimiz ve Rehberimizdir” yazan bir pankart fotoğrafı, aynı zamanda “Ölümsüz” yazısıyla yer verdi.

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Gazete iç sayfalardan ise habere “İnsanları Seven Adama Son Veda- Arkanda Binlerce Çocuk ve Torun Var- Savaşçı ve Cömert Bir Lidere Saygı- Güle Güle Yoldaş- Dikmen’den Toprak Getirdik Çünkü Yeniden Birleşmiş Bir Yere Gömülmek İsterdi” başlıklarıyla yer verdi.

Haber, Fileleftheros’ta “Mesajlarla Son Veda- Doğum Yeri Olan Dikmen’den Toprak- Çipras: Hristofyas’ın Yeniden Birleşme Mücadelesindeki Anısı Canlı”; Politis’te ise “Tarihe Geçen Bir İz Bıraktı- Hristofyas’a Sıradan İnsanların Sevgisiyle Veda- Kıbrıs Dimitri’ye Veda Etti- Güle Güle Babamız- Bir Avuç Toprak” başlıklarıyla yer buldu.

(İY/FEZ)                              

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