Hristoforu, Maraş konusunda AB’nin müdahalesini istedi

Fileleftheros gazetesi, DİSİ AP üyesi Leftheris Hristoforu’nun kapalı Maraş kenti hakkındaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Hristoforu, Türkiye’nin kapalı Maraş kenti ve yasal sakinleri aleyhine olan “tehditlerini” yerine getirmesinin bertaraf edilmesi için AB’den buna derhal müdahale etmesini istedi.

Hristoforu, Türkiye ve KKTC yetkililerinin, gerek BM Güvenlik Konseyi kararlarına gerekse AB ile Avrupa Parlamentosu kararlarına, “tam itaatsizlik ve provokasyon” sergilediğini iddia etti.



Hristoforu, Maraş’ın Avrupa şehri olduğunu ve AB’nin bu şehri koruma ve Avrupalı vatandaşlarına adaleti iade etme sorumluğuna sahip bulunduğunu da ifade etti.