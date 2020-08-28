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Hristoforu, Maraş konusunda AB’nin müdahalesini istedi

DİSİ Avrupa Parlamentosu üyesi Leftheris Hristoforu, Avrupa Birliği’nin Maraş konusunda müdahalesini istedi. 

28 Ağustos 2020 Cuma 12:36
Hristoforu, Maraş konusunda AB’nin müdahalesini istedi
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Fileleftheros gazetesi, DİSİ AP üyesi Leftheris Hristoforu’nun kapalı Maraş kenti hakkındaki açıklamalarına yer verdi. 
Habere göre Hristoforu, Türkiye’nin kapalı Maraş kenti ve yasal sakinleri aleyhine olan “tehditlerini” yerine getirmesinin bertaraf edilmesi için AB’den buna derhal müdahale etmesini istedi. 
Hristoforu, Türkiye ve KKTC yetkililerinin, gerek BM Güvenlik Konseyi kararlarına gerekse AB ile Avrupa Parlamentosu kararlarına, “tam itaatsizlik ve provokasyon” sergilediğini iddia etti. 

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Hristoforu, Maraş’ın Avrupa şehri olduğunu ve AB’nin bu şehri koruma ve Avrupalı vatandaşlarına adaleti iade etme sorumluğuna sahip bulunduğunu da ifade etti.

 
 

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Son Güncelleme: 28.08.2020 12:45
Anahtar Kelimeler:
ABMaraşLeftheris Hristoforu
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