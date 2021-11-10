Hristodulidis’in “Kıbrıs Üniversitesi”ndeki görevine son verildi

Politis gazetesi, üniversitenin 4 Şubat 2019’da Hristodulidis’e bakanlık ile akademisyenlik arasında bir tercih yapması ve bakanlık yaptığı sürece üniversitedeki pozisyonunu ödeneksiz de olsa muhafaza edemeyeceğini gerektiğini ilettiğini; bunun üzerine Hristodulidis’in de konuyu mahkemeye taşıdığını yazdı.
Gazete, mahkemenin Hristodulidis’in başvurusunu reddettiğini ve Hristodulidis’in üniversitedeki akademisyenlik görevine son verildiğini kaydetti.
Politis gazetesi, üniversitenin 4 Şubat 2019’da Hristodulidis’e bakanlık ile akademisyenlik arasında bir tercih yapması ve bakanlık yaptığı sürece üniversitedeki pozisyonunu ödeneksiz de olsa muhafaza edemeyeceğini gerektiğini ilettiğini; bunun üzerine Hristodulidis’in de konuyu mahkemeye taşıdığını yazdı.