Hristodulidis’in “Kıbrıs Üniversitesi”ndeki görevine son verildi

Politis gazetesi, üniversitenin 4 Şubat 2019’da Hristodulidis’e bakanlık ile akademisyenlik arasında bir tercih yapması ve bakanlık yaptığı sürece üniversitedeki pozisyonunu ödeneksiz de olsa muhafaza edemeyeceğini gerektiğini ilettiğini; bunun üzerine Hristodulidis’in de konuyu mahkemeye taşıdığını yazdı.

Gazete, mahkemenin Hristodulidis’in başvurusunu reddettiğini ve Hristodulidis’in üniversitedeki akademisyenlik görevine son verildiğini kaydetti.



Haberde, Hristodulidis’in avukatlarının şu anda Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilliği yapan ve akademisyenlik pozisyonunu da koruyan Niyazi Kızılyürek’e atıfta bulundukları ancak mahkemenin, Kızılyürek’e verilen iznin “kamu yararı gerekçesiyle” verilmiş olduğuna kanaat getirdiği belirtildi.