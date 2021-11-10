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Hristodulidis’in “Kıbrıs Üniversitesi”ndeki görevine son verildi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in 2009 yılından beri sürdürdüğü “Kıbrıs Üniversitesi”ndeki akademisyenlik görevine son verildiği bildirildi.

10 Kasım 2021 Çarşamba 14:00
Hristodulidis’in “Kıbrıs Üniversitesi”ndeki görevine son verildi

Politis gazetesi, üniversitenin 4 Şubat 2019’da Hristodulidis’e bakanlık ile akademisyenlik arasında bir tercih yapması ve bakanlık yaptığı sürece üniversitedeki pozisyonunu ödeneksiz de olsa muhafaza edemeyeceğini gerektiğini ilettiğini; bunun üzerine Hristodulidis’in de konuyu mahkemeye taşıdığını yazdı.
Gazete, mahkemenin Hristodulidis’in başvurusunu reddettiğini ve Hristodulidis’in üniversitedeki akademisyenlik görevine son verildiğini kaydetti.

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Haberde, Hristodulidis’in avukatlarının şu anda Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilliği yapan ve akademisyenlik pozisyonunu da koruyan Niyazi Kızılyürek’e atıfta bulundukları ancak mahkemenin, Kızılyürek’e verilen iznin “kamu yararı gerekçesiyle” verilmiş olduğuna kanaat getirdiği belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 10.11.2021 15:22
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