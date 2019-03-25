Hristodulidis’in ABD temasları çerçevesinde açıklamalar bekleniyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, temaslar için gittiği ABD ziyaretinden, bazı açıklamaların yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, “İşbirliği Kapısı, Hristodulidis’in ABD Ziyaretinden Açıklamalar Bekleniyor” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, ABD ziyaretinin yanı sıra bölgedeki gelişmelere bağlı olarak dış politikadaki icraatların Güney Kıbrıs’ın rolünün yükseltilmesine neden olduğundan söz etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da yer aldığı Kudüs’teki Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail üçlü zirvesinin, özlü bir niteliğe sahip olduğunu yazan gazete bunun ayrıca bölgedeki geniş jeopolitik gelişmelerle de ilgili olduğunu belirtti.

Gazete bu olguya, Güney Kıbrıs’ın rolünü daha çok geliştiren, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisinde, Exxon Mobil tarafından “Glafkos” hedefindeki araştırma sondajının sonuçlarının da katkı koyduğunu yazdı.

Türkiye’nin “provakasyonlarına” karşı mesajlar gönderen Kudüs’teki zirvenin ardından, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ABD’de bulunduğuna dikkati çeken gazete Hristodulidis’in bu ziyaretinin, iki ekseni hedeflediğini ve çok önemli olduğunu belirtti.

Bu eksenlerden bir tanesinin Güney Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’de İşbirliği ve Güvenlik Örgütü” kurulması düşüncesi, diğerinin ise Rum Yönetimi’ne karşı uygulanan silah satış ambargosunun kaldırılması olduğunu belirten gazete “Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’”ne üçlü işbirliklerine katılan tüm ülkelerin dahil olabileceğini, bir diğer deyişle, Güney Kıbrıs, Yunanistan’ın ötesinde İsrail, Mısır ve işbirliklerinin ileriye götürüldüğü diğer ülkelerin yer alabileceğini yazdı.

Gazete bazı diplomatik kaynaklara atıfta bulunarak Hristodulidis’in ABD temaslarından, Güney Kıbrıs’ın “Bölgesel Güvenlik ve İşbirliği Örgütü” fikrine yönelik açıklamaların beklendiğini, bunun da bölgede, Washington’un da olumlu gözle baktığı, yeni bir siyasi işbirliği kapısının oluşturulmasına neden olacağını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Hristodulidis’in, Amerikan Kongresi Dışişleri Komitesi senatörleri ile yapacağı temaslarda, silah ambargosunun kaldırılması konusunu gündeme getireceğini de yazdı.