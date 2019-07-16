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Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias İle Görüştü

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, dün, Brüksel’de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğü belirtildi. 

Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias İle Görüştü

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, dün, Brüksel’de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğü belirtildi. 

16 Temmuz 2019 Salı 09:59
Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias İle Görüştü

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, dün, Brüksel’de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğü belirtildi. 
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı nedeniyle Brüksel’de bulunan iki bakanın, dün bir araya geldiğini yazdılar. 
Habere göre Hristodulidis görüşme sırasında Dendias’a, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgi verdi. 

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Gazete görüşmede iki ülke arasındaki mükemmel işbirliğinin de teyit edildiğini yazdı.
Habere göre iki bakan, gerek Avrupa gerekse ikili düzeyde işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi taahhütlerini yinelerken sürekli iletişim halinde olmaları konusu üzerinde de mutabık kaldılar.   
(FK/HÖ)
 

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