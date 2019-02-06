Hristodulidis Umman’da Temaslarda Bulunacak

Bölgedeki enerji perspektifleri nedeniyle kurulan üçlü işbirliklerinin, genişletilerek başka alanlara da yayıldığını söyleyen Hristodulidis, üçlü işbirlikleri için Güney Kıbrıs’ta “Daimi Sekreterlik” kurulması kararının, sadece kaydedilen ilerlemeyi sağlamayacağını ayrıca hali hazırda ek bir momentum yaratacağını ifade etti.
(FK/FEZ)
Bölgedeki enerji perspektifleri nedeniyle kurulan üçlü işbirliklerinin, genişletilerek başka alanlara da yayıldığını söyleyen Hristodulidis, üçlü işbirlikleri için Güney Kıbrıs’ta “Daimi Sekreterlik” kurulması kararının, sadece kaydedilen ilerlemeyi sağlamayacağını ayrıca hali hazırda ek bir momentum yaratacağını ifade etti.