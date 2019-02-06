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Hristodulidis Umman’da Temaslarda Bulunacak

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı NikosHristodulidis, bugün ve yarın Umman’da resmi temaslarda bulunacak.

Hristodulidis Umman’da Temaslarda Bulunacak

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı NikosHristodulidis, bugün ve yarın Umman’da resmi temaslarda bulunacak.

06 Şubat 2019 Çarşamba 08:45
Hristodulidis Umman’da Temaslarda Bulunacak
Lefkoşa, 6 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı NikosHristodulidis, bugün ve yarın Umman’da resmi temaslarda bulunacak.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Umman ziyareti öncesinde, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Umman arasındaki bağların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çaba sarf edilmesinin, hükümetin hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Umman ziyaretinin, ticaret ve eğitim de dahil olmak üzere bir dizi alanda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için önemli bir adımı teşkil ettiğini ifade eden Hristodulidis, iki ülke arasındaki geleneksel mükemmel ilişkilerden de söz etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre Hristodulidis, açıklamaları çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan ile birlikte bölge ülkeleriyle kurduğu üçlü işbirliklerinden de bahsetti. 

Bölgedeki enerji perspektifleri nedeniyle kurulan üçlü işbirliklerinin, genişletilerek başka alanlara da yayıldığını söyleyen Hristodulidis, üçlü işbirlikleri için Güney Kıbrıs’ta “Daimi Sekreterlik” kurulması kararının, sadece kaydedilen ilerlemeyi sağlamayacağını ayrıca hali hazırda ek bir momentum yaratacağını ifade etti.
(FK/FEZ)

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