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Hristodulidis: “uluslararası Hukuk Türkiye İçin A La Carte Değil”

Lefkoşa, 17 Mayıs 20 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, uluslararası hukukun Türkiye için “a la carte” olamayacağını ifade etti.

17 Mayıs 2020 Pazar 13:47
Hristodulidis: “uluslararası Hukuk Türkiye İçin A La Carte Değil”
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Lefkoşa, 17 Mayıs 20 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, uluslararası hukukun Türkiye için “a la carte” olamayacağını ifade etti.
Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarınca Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin yapılan açıklamaya yönelik tepkisini yorumladığını yazdı.
Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Eğer Türkiye, faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğu konusunda emin ise, tezlerinin, uluslararası bir yargı mekanizması tarafından değerlendirilmesini kabul etsin” ifadesini kullanırken, uluslararası hukukun Türkiye için “a la carte” olamayacağını belirtti.

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Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının, Ankara’nın, uluslararası toplumun ve özellikle AB’nin çağrılarındaki, yıllara dayanan “küçümseyici tavrını” teyit ettiğini ve kanıtladığını savundu.
Hristodulidis, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında yer aldığı şekilde Türkiye gerçekten diyalog istiyorsa, o zaman Rum Yönetimi’nin, uluslararası hukukun öngördüğü Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyindeki deniz bölgelerinin belirlenmesine yönelik iyi niyetli müzakerelere başlaması önerisini kabul etmesi gerektiğini de ileri sürdü.
(FK/SEL)
 

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