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Hristodulidis’ten Kapalı Bölge Maraş Konusunda Değerlendirme

RUM SİYASİ PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

Hristodulidis’ten Kapalı Bölge Maraş Konusunda Değerlendirme

RUM SİYASİ PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

02 Ağustos 2019 Cuma 08:49
Hristodulidis’ten Kapalı Bölge Maraş Konusunda Değerlendirme

RUM SİYASİ PARTİLERİN AÇIKLAMALARI
Lefkoşa, 2 Ağustos 19 : Kapalı bölge Maraş konusunun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında 9 Ağustos’ta gündeme gelmesine kesin gözüyle bakıldığını belirten Rum basını, bu görüşmenin Kıbrıs Rum tarafının Maraş’a ilişkin geçmişte yaptığı önerileri yeniden gündeme getirmesi için bir fırsat teşkil ettiği yorumunda bulundu.
Fileleftheros gazetesi, “Maraş’ta ‘Oyunda’ – Dışişleri Bakanı: Şehrin Yeniden İnşası İçin Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden Oluşan Teknik Komite Kurulması İçin Bir Şans” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs Rum tarafının, kapalı bölge Maraş konusunda oluşan “krizin”, Maraş’ın sözde “gerçek sahiplerine” iade edilmesi ve ortak komite kurulması gibi geçmişte gündeme getirilen önerilerin güncellenmesi için bir fırsat olarak gördüğünü belirterek, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve bazı siyasi parti başkanlarının açıklamalarına yer verdi.
Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın kapalı bölge Maraş konusunda yaptıkları açıklamalara yanıt verdi.
Hristodulidis, “Tatar ve Özersay’ın, 9 Ağustos’taki liderler görüşmesinden sonuç alınmasını istemediklerini, bu yüzden de görüşme tarihine kadarki sürede kışkırtıcı açıklamalarını sürdüreceklerini” iddia etti.
“Sn. Özersay ve Sn. Tatar, her gün yaptıkları kışkırtıcı açıklamalarla, 9 Ağustos görüşmesi hakkında olumsuz ortam yaratmak için Kıbrıs Rum toplumunda tepkiler oluşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Müzakerelerin yeniden başlaması yönünde bir umut vardır ve bu görüşme önemlidir. Bazıları bu görüşmenin sonuca ulaşamamasını istiyor ve bunun için ellerinden geleni yapıyorlar” şeklinde konuşan Hristodulidis, “verilecek tepkiler konusunda dikkatli olunmasını” istedi.
Hristodulidis sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu krizi fırsata çevirebilmemiz açısından bu büyük bir şanstır. Liderlerin, bir araştırma hazırlanması amacıyla, şehrin inşasında uzman olan Maraş kökenlilerin de katılımıyla Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerden oluşacak bir komitenin kurulmasına karar vermeleri için çok iyi bir şanstır”.
Böyle bir gelişmenin, olumsuz durumlar ve unsurlar yaratmak isteyenlere uygun mesajları göndereceğine inandığını vurgulayan Hristodulidis, “tarafımız, yaratılan bu durumu iyi değerlendirmeli ve liderler görüşmesinden Maraş konusunda olumlu bir şey çıkmalıdır” şeklinde konuştu.
Gazete, Hristodulidis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarını, Özersay ve Tatar’ınkilerden ayrı tuttuğunu ancak “Maraş’ın kimlere ait olduğundan şüphe duyulması temelinde tartışma başlatmalarının iki politikacının başarısı olduğunu da kabul ettiğini” yazdı.
Gazete haberinin devamında AKEL ve EDEK’in,  Özersay ve Tatar’ın kapalı bölge Maraş konusundaki açıklamalarına yönelik tepkilerine de yer verdi.
AKEL’in açıklamasında, “Özersay ile Tatar’ın kapalı bölge Maraş konusundaki açıklamalarının dayanaksız olduğu” iddiasında bulunularak, Maraş’ın büyük bir bölümünün EVKAF’a ait olduğu iddialarının daha önce de gündeme geldi ifade edildi.

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Açıklamada, “Hristofyas-Talat görüşmeleri sırasında, İngiliz sömürge hükümetinin, bölgeye ilişkin taleplerin karşılanması amacıyla, o dönemde çok büyük addedilebilecek bir meblağı Kıbrıs Türk toplumuna ödediğini kanıtlayan belgelerin sunulduğu” iddiasında bulunuldu.
O dönemden sonra bu yöndeki taleplerin bir daha gündeme gelmediği belirtilen açıklamada, kapalı bölge Maraş’ın sahiplik statüsüne ilişkin kanıtların da “Mağusa Tapu Dairesi’nde” bulunduğu ifade edildi.
Özersay ve Tatar’ın, 9 Ağustos tarihli görüşme öncesinde bu tip açıklamalarda bulunmalarının şans eseri olmadığı iddia edilen açıklamada, Anastasiadis’in görüşmeye, konuyu doğru zemine oturtan ve müzakerelerin temelinin, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon olduğunu vurgulayan BM Güvenlik Konseyi kararıyla gitmesinin iyi bir argüman olacağı vurgulandı.
Gazete, EDEK’ten ise konuya ilişkin yapılan açıklamada, hükümetin kapalı bölge Maraş konusunda Türk tarafının yaptığı “kışkırtıcı açıklama ve eylemlere siyasi ve ekonomik önlemlerle karşılık vermesi gerektiğinin” vurgulandığını yazdı.
Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Kıbrıs Rum Tarafı Maraş Konusunda Ne İsteyecek – Tatar ve Özersay 9 Ağustos Görüşmesi Çerçevesinde Olumsuz Hava Yaratmaya Çalışıyorlar” başlıkları altında verirken, Anastasiadis’in 9 Ağustos görüşmesinde Maraş konusunda ortak teknik komite kurulması önerisini gündeme getirmesinin beklendiğini yazdı.
Gazete, bu önerinin Akıncı tarafından kabul görme ihtimalinin ise uzak olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Alithia: “Bilerek Sorun Çıkarıyorlar – Hristodulidis Özersay ve Tatar’ın Açıklamalarını Değerlendirdi”.
Haravgi: “Maraş İçin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Uzmanlar Komitesi”.
(SB/ÖK)            
 

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