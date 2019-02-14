Hristodulidis’ten İngiltere Dışişleri Bakanına İngiliz Vatandaşlarının Hakları Konusunda Mektup



Lefkoşa, 14 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’a, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının akabinde,İngiliz vatandaşlarının hakları konusunda bir yanıt mektubu gönderdiği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, mektupta, Birleşik Krallığın anlaşma olmadan AB’den ayrılması durumunda “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, bugün ve 29 Mart 2019 tarihine kadar Kıbrıs’ta yaşayan İngiliz vatandaşlarının ülkede kalmasını ve İngiltere’nin AB’den çıkış anlaşmasında öngörülen aynı haklardan yararlanmayı sürdürebilmesini güvenceye almaya hazır olduğu” ifade ediliyor.

Mektupta, Hristodulidis’in başka şeylerin yanı sıra, Güney Kıbrıs’ın AB’den çıkmasını arzu etmediğini, fakat ilgili karara tam anlamıyla saygı duyulduğunu vurguladığı da aktarıldı.

AVRUPA KONULARI GENEL SEKRETERLİĞİ KURULUYOR

Öte yandan gazeteler, Rum Bakanlar Kurulunun dün aldığı bir kararla birlikte, Güney Kıbrıs’ta Avrupa Konularıyla ilgili bir Genel Sekreterlik kurulmasına karar verildiğini yazdılar.

Avrupa Konuları Genel Sekreterliği’nin Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstereceğini yazan Politis gazetesi, hedeflenen şeyin AB içerisindeki kadro, karşılıklı bilgilendirme ve diplomasi konusundaki bazı eksikliklerin giderilmesi olduğunu kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, sekreterliğinin amacının AB’ye katılımın bütün politik ve ekonomik faydalarından tam anlamıyla yararlanılması olduğunu belirtti.

(İY/ÖK)

