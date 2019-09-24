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Hristodulidis’ten Çavuşoğlu’na Ayaküstü “teklif”…

“FEDERASYONDAN BAŞKA ÇÖZÜM YOK. ŞİMDİ EL SIKIŞIP İLERLEYELİM”

Hristodulidis’ten Çavuşoğlu’na Ayaküstü “teklif”…

“FEDERASYONDAN BAŞKA ÇÖZÜM YOK. ŞİMDİ EL SIKIŞIP İLERLEYELİM”

24 Eylül 2019 Salı 09:00
Hristodulidis’ten Çavuşoğlu’na Ayaküstü “teklif”…

“FEDERASYONDAN BAŞKA ÇÖZÜM YOK. ŞİMDİ EL SIKIŞIP İLERLEYELİM”

ÇAVUŞOĞLU: “ÖNCE NEYİ KONUŞACAKLARINA İKİ TARAF NETLİK KAZANDIRMALI”

Lefkoşa, 24 Eylül 19 (.):  BM’nin 74’üncü  Genel Kurul toplantısı münasebetiyle New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eşlik etmekte olan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile tesadüfen gerçekleşen ayaküstü sohbeti, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Alithia ile diğer gazeteler, Çavuşoğlu’nun BM koridorunda bir gazeteci ile konuştuğu sırada tesadüfen oradan geçen Hristodulidis ile selamlaştıklarını kaydetti ve aralarında ayaküstü geçen kısa konuşmayı aktardı.

Aktarıldığına göre, Hristodulidis, Çavuşoğlu’yla, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüşmesi öncesinde tesadüfen karşılaştı. Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı’na “neden referans şartlarında hemen anlaşamıyoruz da beşli konferansa ihtiyaç var ki” sorusunu yöneltti.  Geçen yılki BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşen görüşmelerinde Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in  konfederasyona atıf yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu,  önce olgulara netlik kazandırılması gerektiği cevabını verdi.

Bunun üzerine Hristodulidis, “iki bölgeli iki toplumlu federasyondan başka çözüm yok. Şimdi el sıkışalım ve ilerleyelim” dedi; ancak Çavuşoğlu Hristodulidis’in elini sıkmayı reddetti. Çavuşoğlu  yeniden “önce, müzakerelere yeniden başlandığında neyi konuşacaklarına iki taraf netlik kazandırmalı” dedi ve Türkiye’nin çabaya desteğini yineledi.

DENDİAS’LA GÖRÜŞME

Gazete, Hristodulidis’in,Yunan mevkidaşı Dendias ile planlı görüşmesinde, Kıbrıs sorunundaki gelişmelere dair bilgi alış verişi yapıldığını ve BM Genel Sekreteri ile bu hafta gerçekleşecek kritik görüşmeler öncesinde çabalarının koordinasyonunun görüşüldüğünü yazdı.

Habere göre Dendias, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Hristodulidis ile Rum-Yunan dış politikasını ilgilendiren Doğu Akdeniz ve Ege ile ilgili birçok konuda koordinasyonu ele aldıklarını söyledi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, kendisinin de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmeleri işaret eden Dendias,  “Helen tarafı Türkiye’ye, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çerçevesinde Türkiye’nin işbirliğinin gereğini açıkça ortaya koyacak. Başka yol yok, Türkiye bunun Avrupa anlaşmazlıkların çözüm çerçevesi olduğunu anlamak zorunda” ifadesini kullandı.

Hristodulidis ise, özellikle bu haftanın kritik olduğuna işaret ederek, “yapılacak görüşmelerin sonucu Kıbrıs sorununun bundan sonraki süreci açısından belirleyici olacak. Yapılacak bütün görüşmelerde bütün istikametlere ‘müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, BM kararlarında belirlendiği üzere iki bölgeli iki toplumlu federal çözüm hedefiyle devam etmesi gerekir’ mesajı verilecek” dedi.

“FEDERASYONDAN BAŞKA ÇÖZÜM ŞEKLİ NE VARDIR NE DE TARTIŞILIR”

Mevlüt Çavuşoğlu’nun, BM koridorundaki görüşmeleri sırasında  ortaya koyduğu tutumu yorumlaması istenen Hristodulidis, “Türkiye’nin müzakere masasına başka çözüm şekilleri koymak niyetinde olduğu” teşhisinde bulundu, ancak Türkiye’nin, diğer tarafların oluru olmadan bunu yapamayacağını savundu.  Hristodulidis “başka çözüm şekli ne vardır, ne de tartışılır” dedi, şunları ekledi:

“Başkan Anastasiadis’in Genel Sekreter’e götüreceği ilk şey budur. İkincisi de müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden  devamı, müzakerelerin kazanımının değerlendirilmesi gerektiği, üçüncüsü de Güvenlik Konseyi’nin bütün üyelerinin, özellikle de daimi üyelerin  istenilen hedefe, yani çözüm şekline net destek verdiğidir.”

Hristodulidis, Çavuşoğlu’nun cevabından sonra müzakere meselesinin uzaklaşıp uzaklaşmadığı sorusuna karşılık ise, “Çavuşoğlu’na da söylediğim gibi, seçenek de hedef de tektir, BM kararlarında tarif edildiği gibi iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çözümüdür” dedi.

Haravgi Çavuşoğlu-Hristodulidis ayaküstü sohbetinin içeriğini aktardıktan sonra,  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’a varışında yaptığı “BM Genel  Sekreteri’nin çabalarını başarısızlığa uğratan bizim taraf olmayacak. 9 Ağustos’ta Sayın Akıncı ile uzlaştıklarımıza bağlıyım,  kabul ettiklerim de, ki Sayın Lute’un ilk gün hazırladığı metinden başkası değildir,  ısrarlıyım” açıklamasını hatırlattı.

ANASTASİADİS’İN TEMASLARI

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Fileleftheros “Başkan’ın Belirleyici Temasları” başlıklı New York çıkışlı haberinde, dün İklim Değişikliği konulu BM zirve toplantısında konuşan Anastasiadis’in, dün ayrıca Amerikan Yahudi örgütü AIPAC ve Pazar günü de Amerikan Yahudi Komitesi AJC yetkilileriyle  bir araya geldiğini yazdı, Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun bu temaslarla ilgili açıklamalarını aktardı.

Habere göre Prodromu, Anastasiadis’in Amerikan Yahudi örgütleri temsilcilerine Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdiğini ve  “Kıbrıs’ın dostlarından” bulmayı beklediği desteği anlattığını söyledi.  Prodromu, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki sürekli gelişen ilişkilerin de ele alındığını, İsrail ile üçlü işbirliği ve Güney Kıbrıs’ın bu ülke ile arasındaki çok sıkı ilişkiler hakkında bilgi verildiğini söyledi.

“AJC KATKI KOYACAK”

Prodromu, “AJC Başkanı David Harris’in de söylediği gibi Komite’nin, bölgemizdeki istikrar ve dolayısıyla Türkiye’nin tehdit ve ihlallerinin uzaklaştırılması için İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesi çabasına kendi üslubuyla koyacağı katkıyı göreceğiz” ifadesini kullandı.

Gazete Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nun bugünkü resmî açılışına ve ardından BM Genel Sekreteri’nin katılımcılar onuruna vereceği geleneksel davete, akşam da ABD Başkanı Donald Trump’ın vereceği yemeğe katılacağını yazdı.

Habere göre Anastasiadis bugün Kuzey Makedonya  Cumhurbaşkanı ile görüşecek, yarın da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le, Miçotakis- Erdoğan görüşmesinin ardından bir araya gelecek.  Temas programında Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları ile görüşmeler de bulunan Anastaiadis Genel Kurul’a  Perşembe günü Kıbrıs saati ile 16.45’te hitap edecek. Anastasiadis, Hindistan Başbakanı ile görüşecek ve akşam da “Amerika Kıbrıs Örgütleri Federasyonu” tarafından  düzenlenecek geleneksel  etkinlikte konuşma yapacak.

Rum basınının “kritik” diye nitelediği Genel Sekreter Antonio Guterres ile görüşmesi ise Cuma günü Kıbrıs saati ile15.30’da gerçekleşecek. Anastasiadis görüşme sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.

ANASTASİADİS DOĞU AKDENİZ VE KAPALI MARAŞ İÇİN MÜTTEFİK ARAYIŞINDA

Politis “Müttefik Arayışında…. New York Temasları Kıbrıs Sorunuyla Sınırlı Kalmıyor… Anastasiadis İçin Birinci Planda Denizde ve Karadaki Türk Tehditlerinin, Faaliyet ve Planlamalarının  Önlenmesi” başlıklı haberinde Rum yönetiminin bu hafta için belirlediği en üst hedefin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki  faaliyetleri ile kapalı Maraş’ı iskana açma planlarının engellenmesi olduğunu vurguladı.

Habere göre Anastasiadis’in planladığı temaslar, Kıbrıs sorununun ötesinde, BM düzeyinde, ardından da üçlü ve ikili işbirlikleri düzeyinde destek sağlamak olduğunu gösteriyor. BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile temaslar, Maraş konusunda bir başvuru konusunda hareket alanının ortaya çıkması  açısından bir gösterge addediliyor.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN AÇIKLAMASI RUM BASININDA

Rum gazeteleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın New York’a hareketi öncesinde yaptığı açıklamaya da geniş ölçekte yer verdi. Başlıklar şöyle:

Fileleftheros “İçten İhtilaf… Akıncı Türkiye’den, Tatar ve Özersay’dan Baskı Görüyor Ama Suçlu Anastasiadis… Kıbrıslı Türk Lider Yalnız Siyasi Eşitliği Konuşuyor”

Alihtia “Anastasiadis’in, Ankara’nın Bozduğu Akıncı İle Anlaşma Açıklamasına Tepki… 9 Ağustos’ta Anlaşmayı Başaramadık… Akıncı: Siyasi Eşitlik Türkiye’nin İsteği Değil Bütün Kıbrıslı Türklerin Talebi”

Politis “Mustafa Akıncı Federasyon Mesajı Veriyor… ‘Kıbrıs Sorununda Son Söz’ Konferansının Sonucunda İki Devlet Çözümü”

Haravgi “Akıncı: Siyasi Eşitlik Olmazsa Olmazdır…. Kıbrıslı Türk Lider Başkan Anastasiadis’i Netleştirmeye Çağırıyor”

(ŞA/HA)

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