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Hristodulidis’ten Atina’ya Resmi Ziyaret

Lefkoşa, 12 Ocak 20 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yarın Atina’ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. 

Hristodulidis’ten Atina’ya Resmi Ziyaret

Lefkoşa, 12 Ocak 20 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yarın Atina’ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. 

12 Ocak 2020 Pazar 08:05
Hristodulidis’ten Atina’ya Resmi Ziyaret

Lefkoşa, 12 Ocak 20 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yarın Atina’ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. 
Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile birlikte Teknik İşbirliği ve Siyasi İstişarelerle İlgili Anlayış Memorandumunu imzalamak amacıyla Atina’ya gideceğini kaydetti. 
Habere göre Hristodulidis, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Kiriakos Miçotakis tarafından da kabul edilecek.
Hristodulidis, konu hakkında yaptığı açıklamada, Yunan mevkidaşı Dendias ile birlikte baş başa görüşme gerçekleştireceklerini ardından iki ülke Dışişleri Bakanlıkları yetkililerinin katılımıyla heyetler arasındaki görüşmeye geçileceğini ifade etti. 

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Hristodulidis imzalanacak olan memorandumdan da söz etti. 
Gazete Hristodulidis’e, Atina ziyaretinde Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Tasos Conis’in de eşlik edeceğini yazdı. 
(FK/HA)
 

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