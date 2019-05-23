Hristodulidis Müslüman Ülkelerin Büyükelçilerine İftar Yemeği Verdi

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, geçtiğimiz Salı akşamı Ramazan ayı nedeniyle, Müslüman ülkelerin büyükelçilerine iftar yemeği verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Hristodulidis yemekte yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, büyükelçilerin temsil ettiği ülkelerle Güney Kıbrıs’ın bağlarının güçlendirilmesi kararlığını dile getirdi.

Hristodulidis, büyükelçilere hitaben konuşmasında, iftar yemeğinin, dinden bağımsız olarak, ortak bir şekilde, karşılıklı saygı, beraberlik, hoşgörü, diğerlerinin kabulü, barışın, adaletin ve itibarın ileriye götürülmesi için mücadele etme yükümlüğü şeklindeki evrensel değerleri teyit etme fırsatını teşkil ettiğini belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ve Ramazan ayı nedeniyle verilen bu yemeğin, yıllık geleneği de teşkil ettiğini söyleyen Hristodulidis, bunun, Rum Yönetimi tarafından, Müslümanlar için Ramazan ayının mesajının önemini tanıdığını ve buna saygı gösterdiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

(FK/GÜL)