Hristodulidis Müslüman Ülkelerin Büyükelçilerine İftar Yemeği Verdi

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, geçtiğimiz Salı akşamı Ramazan ayı nedeniyle, Müslüman ülkelerin büyükelçilerine iftar yemeği verdiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesine göre Hristodulidis yemekte yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, büyükelçilerin temsil ettiği ülkelerle Güney Kıbrıs’ın bağlarının güçlendirilmesi kararlığını dile getirdi.
Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ve Ramazan ayı nedeniyle verilen bu yemeğin, yıllık geleneği de teşkil ettiğini söyleyen Hristodulidis, bunun, Rum Yönetimi tarafından, Müslümanlar için Ramazan ayının mesajının önemini tanıdığını ve buna saygı gösterdiğini ortaya koyduğunu ifade etti.
(FK/GÜL)