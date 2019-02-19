Hristodulidis İngiltere’nin Ab’den Çıkması Halinde İngiliz Üslerinin Durumunu Konuştu



Lefkoşa, 19 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB’nin Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile bir araya gelerek İngiltere’nin AB’den çıkma sürecini ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “İngiliz Üsleri İçin Reçete 3’üncü Protokol” başlığıyla verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB’nin Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.

İki yetkili arasındaki görüşmenin odağında, düzensiz Brexit durumunda, “Kıbrıs’taki İngiliz üslerinde AB müktesebatının uygulanmaya devam etmesi amacıyla en ağır basan çözümün Güney Kıbrıs’ın AB Katılım Anlaşması’nın 3’üncü Protokolü’nün muhafaza edilmesi reçetesinin bulunduğunu” yazan gazete, amacın, İngiltere’nin, herhangi bir anlaşma olmaksızın AB’den ayrılması durumunda, İngiliz üslerinde ikamet eden veya çalışan ayrıca burada üretilen ürünler için müktesebatın devamının garantiye altına alınması olduğunu belirtti.

Gazete Hristodulidis’in açıklamasına dayanarak, AB’nin Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’in konuyu İngiltere Brexit Bakanı Steve Barclay’a ileteceğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak Hristodulidis ve Barnier’in, zaten müzakere edilen ayrılma anlaşması aracılığıyla Birleşik Krallık’ın düzenli (düzenli Brexit) AB’den çıkması çabalarının devam etmesi gerekliliğine vurgu yaptıklarını belirtti.

Gazete Avrupa Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Celine Gauer’in, 5 Mart tarihinde Ada’ya gelerek, olası bir “düzensiz Brexit” durumunda Güney Kıbrıs’ın daha fazla etkileneceği alanlarda acil durum önlemlerinin incelenmesine, olanak tanıyacağını yazdı.

“ÜSLERDE KESKİN SINIRDAN KAÇINILMASI”

Öte yandan Politis gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, Birleşik Krallık’ın Geri Çekilme Anlaşması’nda ayrı bir protokolle düzenlenen İngiliz Üslerinin statüsüne ilişkin gidişatın Kıbrıs içerisinde “keskin bir sınırın yaratılmaması” şeklinde olduğunu yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, mevcut statünün devamını garanti altına alan Protokol’ün öngörülerinin, anlaşma olmaksızın Brexit halinde de uygulanacağını belirtti.

Gazete, Birleşik Krallık’ın anlaşmayı onaylamasından bağımsız olarak AB’nin, Geri Çekilme Anlaşması’nın öngörülerini hayata geçireceğini gösteren herhangi bir açıklama veya beyanatta bulunmasının mevcut aşamada beklenmediğini de yazdı.

Habere göre AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, dün yaptığı açıklama çerçevesinde Üsler konusundan söz etti.

Schinas, geri çekilme anlaşmasının, herhangi alternatif hazırlığın etkili bir şekilde ele alınmasının yerine geçmesinin mümkün olmadığını ifade etti.



(FK/ŞEB)