Hristodulidis İle Lavrov Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

LAVROV: “TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA, İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİN İNŞA EDİLMESİNE YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ”

Lefkoşa, 8 Eylül 2020 : Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren ve bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’, daha sonra ise Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüştü ve ikili, baş başa görüşmelerinin ardından, basına açıklama yaptı.

Rum haber kaynaklarına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüşmesinin ardından konuşan Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Rusya’nın hali hazırda mükemmel olan ilişkilerini derinleştirmeye ilişkin ortak iradelerini teyit ettiklerini söyledi.

Hristodulidis, Lavrov’la gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunu, bölgesel ve uluslararası konular, aynı zamanda AB-Rusya ilişkilerinin geleceğiyle ilgili fikir teatisinde bulunduklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise açıklamasında, iki ülkenin dostluğunun yüzyılların politik, kültürel ve manevi yakınlığına dayanmakta olduğunu söyledi.

Açıklamasında Kıbrıs sorununa ve Rusya’nın desteğine değinen Lavrov, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması gerektiğine de atıfta bulunarak, bunun “uzlaşılar bulunması ve Maraş’ın açılması için gerekli şartların meydana getirilmesine katkıda bulunacağını” ileri sürdü.

Doğu Akdeniz’deki gerilimin tırmanmasına da atıfta bulunan Lavrov, talep edilmesi halinde ülkesinin gerilimin giderilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu yineledi.

Rum kesiminin, Rusya’nın, Kıbrıs sorununa kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunması çabalarına olan istikrarlı desteğinden ötürü memnun olduğunu belirten Rum haber kaynakları, Hristodulidis’in Lavrov’u, ileri sürdükleri Türkiye ve KKTC’nin kapalı bölge Maraş’la ilgili “kışkırtıcı açıklamaları” konusunda bilgilendirdiğini de ifade etti.

Bu eylemlerin, Rusya’nın da daimi üyesi olduğu BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla çelişmekte olduğunu iddia eden Rum bakan, Lavrov’la “Kıbrıs müzakerelerinin, Kuzeydeki seçim sürecinin tamamlanmasının hemen ardından, son çabanın Crans Montana’da sona erdiği noktadan yeniden başlaması gerektiği konusunda açık ve verimli bir görüş alışverişi yaptıklarını” da söyledi.

Haberde “iki tarafın da mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil edemeyeceği ve herhangi bir yeni çabanın hedefinin, Kıbrıs sorununda iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde kapsamlı bir çözüme varılmasından başka bir şey olamayacağı konusunda hem fikir oldukları” da ifade edildi.



Hristodulidis “uluslararası hukuk çerçevesinin dışına çıkan Türk tutumlarının derhal sona ermesi için, uluslararası toplum, özellikle de Rusya gibi BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkeleri tarafından şu anda Ankara’ya yönelik müdahalede bulunulmasının belirleyici öneme sahip olduğunu” da öne sürdü.LAVROVRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, Rusya’nın, BM kararları temelindeki kalıcı, değişmez, kapsamlı ve adil çözüme ilişkin tezinin teyit edildiğini söyledi.Açıklamasında “garanti anlaşmasının modern şartlara uymadığını” iddia eden Lavrov, “BM Güvenlik Konseyi aracılığıyla bir garanti var olabileceğini” savundu.Lavrov “Kıbrıs sorununun nihai çözümüne ilişkin müzakerelerin hızlı bir şekilde yeniden başlamasının, uzlaşılar bulunması ve Maraş’ın açılmasına ilişkin gerekli şartların meydana getirilmesine katkıda bulunabileceğine inandıklarını” da ifade etti.Lavrov “BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Rusya’nın, ilgili kararlarda açık bir şekilde belirtilen çözüm ilkelerine bağlı olduğunu ve müdahil taraflara her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğunu” da söyledi.Lavrov sözlerinin sonunda şunları da söyledi;“Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduk. Rusya, gerilimin daha fazla tırmanmasına yol açabilecek olan herhangi bir adımın kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Defalarca, bölge devletlerinin liderliklerini, anlaşmazlıkların hukuki bir çerçeve içerisinde diyalog yoluyla çözülmesine ilişkin siyasi irade göstermeye çağırdık. Talep edilmesi durumunda, iyi komşuluk ilişkilerinin inşa edilmesine yardımcı olmaya hazırız.”(İY/HA)