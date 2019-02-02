Hristodulidis İle Çavuşoğlu Bükreş’te Ayaküstü Görüştü

Lefkoşa, 2 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, dün, gayrı resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısının yapıldığı Bükreş’te, ayaküstü görüştükleri bildirildi.



Lefkoşa, 2 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, dün, gayrı resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısının yapıldığı Bükreş’te, ayaküstü görüştükleri bildirildi.

Alithia gazetesi, 15 dakika süren görüşmede, Hristodulidis ile Çavuşoğlu’nun, Kıbrıs sorununu ele aldıklarını ve BM Genel Sekreteri’nin atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holle Lute’un adaya yarın yapacağı ziyarete özel önem atfettiklerini yazdı.

Gazete, görüşmenin detaylarının, Hristodulidis’in önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i bilgilendirmek istemesi nedeniyle açıklanmadığını kaydetti.

(GE/HA)

