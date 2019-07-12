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Hristodulidis: “hidrokarbon Fonuna Kıbrıslı Türk Atanması Konusu Ele Alınmadı”

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “hidrokarbon fonuna Kıbrıslı Türk birinin atanması gibi bir konu ele alınmadığı gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarıyla ilgili olarak Kıbrıs Türk tarafını bilgilendirmek için bir forum oluşturulmasının da tartışılmadığını” ifade etti.

Hristodulidis: “hidrokarbon Fonuna Kıbrıslı Türk Atanması Konusu Ele Alınmadı”

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “hidrokarbon fonuna Kıbrıslı Türk birinin atanması gibi bir konu ele alınmadığı gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarıyla ilgili olarak Kıbrıs Türk tarafını bilgilendirmek için bir forum oluşturulmasının da tartışılmadığını” ifade etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:51
Hristodulidis: “hidrokarbon Fonuna Kıbrıslı Türk Atanması Konusu Ele Alınmadı”

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “hidrokarbon fonuna Kıbrıslı Türk birinin atanması gibi bir konu ele alınmadığı gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarıyla ilgili olarak Kıbrıs Türk tarafını bilgilendirmek için bir forum oluşturulmasının da tartışılmadığını” ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in bu açıklamayı Larnaka’daki “Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nde”, AlphaNews’ün konuyla ilgili sorusu üzerine yaptığını belirtti.

Gazete haberinde, Hristodulidis’in geçtiğimiz gün Fransız Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmaya da yer verdi.

ANGELİDİS

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ise “Mari”de (Tatlısu) bulunan deniz üssünde 2011’de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin anılması için dün düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki son tahriklerine” atıfta bulunarak, AB üyesi 28 devletin liderinin kararının, Türkiye’yi yola getirmesini umduğunu öne sürdü.

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PERDİKİS LİSANSLARIN UZATILMASINA İKİ YIL SINIRI KONULMASINI İSTİYOR

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Ekologlar Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis’in, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki parsellerdeki araştırma lisanslarının uzatılması konusunda bir açıklama yaptığını yazdı.

Perdikis’in, hazırlanan yasaya, Rum Bakanlar Kurulunun verebileceği yeni uzatmanın iki yılı aşmaması gerektiğinin eklenmesini istediğini yazan gazete, geçerli yönetmeliğin ise “MEB içerisindeki bir parseldeki araştırma lisansının 3 yıl içerisinde uygulanmasını öngördüğünü, bunun haricinde Bakanlar Kurulu’nun iznin geçerliliğini 2+2 yıllığına (toplamda 7) daha uzatma takdirine sahip bulunduğu” şeklinde olduğunu belirtti.

Bu değişiklik önerisinin hükümetin tepkisine yol açtığını yazan gazete, kararın bugün Rum Meclisi Genel Kurulu tarafından alınacağını ekledi.

(İY/GÜL)

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