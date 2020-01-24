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Hristodulidis Bulgaristan’da

NEOFİTU BRÜKSEL’E GİDİYOR 

Hristodulidis Bulgaristan’da

NEOFİTU BRÜKSEL’E GİDİYOR 

24 Ocak 2020 Cuma 09:32
Hristodulidis Bulgaristan’da

NEOFİTU BRÜKSEL’E GİDİYOR 
Lefkoşa, 24 Ocak 20 :Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Bulgaristan’da resmi temaslarda bulunacağı belirtildi. 
Haravgi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in temasları sırasında, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde Türkiye’nin gerçekleştirdiğini iddia ettiği faaliyetleri gündeme getireceğini belirtti. 
Habere göre, Hristodulidis, temasları kapsamında bugün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zakharieva ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. Daha sonra ise iki bakan heyetler arasındaki görüşmeye katılacak.
NEOFİTU BRÜKSEL’E GİDECEK 

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Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun açıklamalarına dayanarak, Neofitu’nun Şubat ayı başında, temaslarda bulunmak amacıyla Brüksel’e gideceğini belirtti. 
Habere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu yaptığı açıklamada, Şubat ayı başında, Brüksel’e giderek Avrupa Halk Partisi Başkanı ile temaslarda bulunacağını ve Türkiye’nin “provokasyon” içerikli faaliyetlerinin yarattığı durum konusunda bilgi vereceğini ifade etti. 
Neofitu, silahlarının, “siyasi ve sorunların çözümünün Kıbrıs sorunundan geçtiği” şeklinde olduğunu da belirtti. 
(FK/FEZ)
 

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