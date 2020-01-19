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Hristodulidis Bugün Riyad’da

Lefkoşa, 19 Ocak 20 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gideceği belirtildi.

Hristodulidis Bugün Riyad’da

Lefkoşa, 19 Ocak 20 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gideceği belirtildi.

19 Ocak 2020 Pazar 07:48
Hristodulidis Bugün Riyad’da

Lefkoşa, 19 Ocak 20 (.): Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gideceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud’un daveti üzerine, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Riyad’a gideceğini yazdı.

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Habere göre Hristodulidis, Suudi mevkidaşıyla baş başa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra iki ülke heyetleri arasındaki genişletilmiş görüşmelere de katılacak.

Gazete bakanlar arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve Orta Doğu’daki durumun ele alınmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis’in, ülkedeki diğer yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

(FK/GÜL)

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