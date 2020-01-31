banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119829
ALTIN
303.969
DOLAR
5.9800
STERLİN
7.8482
EURO
6.5937
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Hristodulidis Bugün Lübnan’da…

Lefkoşa, 31 Ocak 20 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gideceği belirtildi.

Hristodulidis Bugün Lübnan’da…

Lefkoşa, 31 Ocak 20 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gideceği belirtildi.

31 Ocak 2020 Cuma 09:29
Hristodulidis Bugün Lübnan’da…

Lefkoşa, 31 Ocak 20 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, resmi temaslarda bulunmak amacıyla bugün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gideceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Beyrut’a yapacağı ziyaretin, ülkede yeni hükümetin kurulmasının ardından, yabancı bir yetkilinin yapacağı ilk ziyareti teşkil edeceğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, temasları çerçevesinde Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

banner317
İki bakan baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katılacak ve bunun ardından basına açıklamalarda bulunacak.

İki bakan arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmeler, Türkiye’nin faaliyetleri ile AB-Lübnan ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

(FK/ÖK)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Unfıcyp’in Görev Süresi Altı Ay Daha Uzatıldı
Unfıcyp’in Görev Süresi Altı Ay Daha Uzatıldı
Türkiye’nin Moratoryum Önerisine Rum Yönetiminden Ret Yanıtı
Türkiye’nin Moratoryum Önerisine Rum Yönetiminden Ret Yanıtı
Güney Kıbrıs İle Yunanistan İsrail İle Olan İşbirliğini Geliştirme Kararı Aldı
Güney Kıbrıs İle Yunanistan İsrail İle Olan İşbirliğini Geliştirme Kararı Aldı
Theoharus: “Türk ürünlerini satın almayınız”
Theoharus: “Türk ürünlerini satın almayınız”
Anastasiadis Şikeli Maçlarla İlgili İnisiyatif Üstleniyor
Anastasiadis Şikeli Maçlarla İlgili İnisiyatif Üstleniyor
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay’a Rum Öğrenciler Tarafından Yapılan Protesto Rum Basınında Yer Aldı
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay’a Rum Öğrenciler Tarafından Yapılan Protesto Rum Basınında Yer Aldı
Güney Kıbrıs Yaya Ölümlerinde Avrupa Birincisi
Güney Kıbrıs Yaya Ölümlerinde Avrupa Birincisi
İtalya’dan Güney Kıbrıs’a Destek
İtalya’dan Güney Kıbrıs’a Destek
Mavroyannis Guterres’e Türkiye’nin sunduğu koordinatlarla ilgili mektup gönderdi
Mavroyannis Guterres’e Türkiye’nin sunduğu koordinatlarla ilgili mektup gönderdi
BM Güvenlik Konseyi’nde 2004 sahnesi
BM Güvenlik Konseyi’nde 2004 sahnesi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim