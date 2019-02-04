Hristodulidis Ab-arap Ülkeleri Birliği Zirvesi İçin Brüksel’de



Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB-Arap Ülkeleri Birliği Zirvesi’ne katılmak amacıyla Brüksel’e gittiği bildirildi.

Alithia gazetesi, zirvede AB ile Arap ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konuların yanı sıra, uluslararası ve bölgesel konular ile barışın, güvenliğin ve ekonomik kalkınmanın ileriye götürülmesinin ele alınacağını yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in zirve toplantısı çerçevesinde Arap ülkelerindeki mevkidaşlarıyla bir araya gelme fırsatı bulacağı kaydedildi.

(GE/ŞEB)