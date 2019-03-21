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Hristodulidis Yahudi örgütleri toplantısına katılacak

Hristodulidis Yahudi örgütleri toplantısına katılacak

21 Mart 2019 Perşembe 09:50
Hristodulidis Yahudi örgütleri toplantısına katılacak

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yerine, ABD’nin başkenti Washington’da bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yahudi örgütleri konferansına katılacak.
Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yerine 24-26 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Yahudi örgütleri konferansına katılacağını yazdı.
Anastasiadis’in söz konusu seminerde konuşmacı olacağının duyurulduğunu ancak organizatörlerin daha sonra bunu değiştirerek Anastasiadis’i katılımcı konumuna getirmelerinden ötürü Rum liderin konferansa katılmaktan vazgeçtiğini belirten gazete, Hristodulidis’in konferans çerçevesinde ikili temaslarda da bulunacağını, temasları ve programının ise daha sonra açıklanacağını aktardı.
 

Son Güncelleme: 21.03.2019 12:56
Anahtar Kelimeler:
Hristodulis
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