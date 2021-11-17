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Hristodulidis ve Dendias’tan koordinasyon görüşmesi

Rum ve Yunan dışişleri bakanlarının, dün, Aralık ayındaki Avrupa Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde koordinasyon maksatlı bir araya geldikleri belirtildi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 11:00
Hristodulidis ve Dendias’tan koordinasyon görüşmesi

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, “Economist” Forum’una katılmak amacıyla Güney Kıbrıs’a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiğini yazdılar.

Habere göre görüşmede, Kıbrıs sorunu ile Türk faaliyetlerini ele alan Hristodulidis ve Dendias, Türkiye’nin kapalı Maraş bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin “seçenekler belgesinin” gelecek hafta COREPER’de (Daimi Temsilciler Komitesi veya Meclisi), Aralık ayında ise Avrupa Dışişleri Bakanları Konseyi’nde ele alınacak olması nedeniyle görüş alış verişinde de bulundu.

Dendias yaptığı açıklamada, Aralık ayında düzenlenecek olan Konsey toplantısında, Yüksek Temsilci ve Avrupa Komisyonu’nun önerileri temelinde, bu durumla ile ilgili belli tedbirler beklediklerini söyledi.

Toplantıya, Türkiye tarafından yapılan yeni “kışkırtmaların” da eklenmesini beklediklerini söyleyen Dendias, son yapılan olayın, mülteci konusunun araç haline getirilmesi ile ilgili olduğunu savundu.

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise yaptığı açıklamada, son günlerde çeşitli toplantılar nedeniyle, Brüksel’de, Paris’te, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dendias ile birlikte olduğunu belirterek, bugün de Güney Kıbrıs’ta olduklarını, Cuma günü ise Fransa, Mısır ve Yunanistan’la yapılacak 4’lü zirve için Atina’ya gideceğine vurgu yaptı.

Yunanistan ile olan koordinasyonun günlük bazda olduğunu, taleplerin de aynı olduğunu söyleyen Hristodulidis, gerek bölge ülkeleri gerekse AB üyesi ülkeler olarak faaliyetlerinin de ortak olduğuna dikkati çekti.

Haravgi gazetesine göre Hristodulidis ayrıca her iki ülkenin, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin üzerinde anlaşmaya varılan zeminde yeniden başlamasına olanak tanıyacak koşulların oluşturulması için AB, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 Daimi Temsilcisi, BM gidişatına yönelik ortaklaşa hareket ettiğini belirtti.        

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Son Güncelleme: 17.11.2021 13:43
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