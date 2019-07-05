Hristodulidis Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Amman’da, Ürdünlü mevkidaşı Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile biraraya geldi.

Fileleftheros gazetesi, Orta Doğu Bölgesi’ndeki Rum Yönetimi diplomatik misyon başkanları toplantısına katılmak amacıyla Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Hristodulidis’in, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete Rum Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan açıklamaya dayanarak, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki ilerlemenin ele alındığını ve iki ülkeyi ilgilendiren bir dizi konuda görüş alış verişinde bulunulduğunu belirtti.

Habere göre Hristodulidis, görüşme sırasında ayrıca Ürdünlü mevkidaşına, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda da bilgi verme imkanı buldu.

Görüşmenin ardından her iki bakanın, medyaya açıklamalarda bulunduğunu belirten gazete her ikisinin de, gerek ikili gerekse üçlü düzeydeki, iki ülke arasındaki ilişkilere verilen önemi ve iki ülke arsındaki işbirliğinin geliştirilmesinin, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgelerinde, barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini vurguladığını yazdı.



Gazete aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs’ın, Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerindeki diplomatik misyon başkanlarının, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla, bir araya geldiğini belirtti.Gazete buluşmanın, Rum Yönetimi’nin dış politikasının hedeflerinin yerine getirilmesi için Güney Kıbrıs’ın geniş bölgedeki diplomatik ağının koordinasyonu ve geliştirilmesini amaçladığını yazdı.