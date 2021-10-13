Hristodulidis, Türkiye ve KKTC’yi şikayet ediyor

Alithia’nın haberine göre muhataplarına, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği sözde “MEB” içindeki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi atanması konusundan caydığı iddiasıyla Kıbrıs Türk tarafından “şikâyetlerini” iletti.

Habere göre dünkü yemekte Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmenin sonuçları hakkında “bilgi” veren Hristodulidis, New York’taki yemekli görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar’ın, “Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Temsilcisi atamasını kabul ettiğini ancak sonrasında caydığını” iddia etti.

Hristodulidis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ile Mısır arasında sınırlandırma anlaşmasına varılan deniz bölgesinde “hukuksuz” ve gerek Güney Kıbrıs, gerek Yunanistan aleyhine “AB’nin çıkarlarını ve Doğu Akdeniz’deki projelerini de olumsuz etkileyen eylemlerde bulunduğunu” öne sürdü.

Hirstodulidis önümüzdeki pazartesi Lüksemburg’da gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nde de muhataplarına, gerek yukarıda sayılanları gerekse kapalı Maraş açılımıyla ilgili “şikâyetlerini” teferruatlı şekilde Avrupalı denklerine anlatma fırsatı bulacağını söyledi.

Gazete, Hristodulidis’in dünkü yemekte büyükelçilere ayrıca, Rum Bakanlar Kurulu’nun 8 Ekim’de onayladığı “Ekonomi Diplomasisi Stratejik Çerçevesi” ve bakanlığının ve Rum diplomatik misyonlarının bu çerçevede oynayacağı rol hakkında da bilgi verdiğini kaydetti.

Öte yandan Politis, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Dışişleri Bakanlığı 2022 bütçesinin Bahreyn, Etiyopya ve Arjantin’de yeni diplomatik misyonlar kurulması için 600 bin Euro’luk ödenek öngördüğünü bildirdi.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı’nın mevcut binasının tamir ve 2024’te tamamlanması öngörülen restorasyonu için 2,2 milyon Euro, Bakanlığın, tamir ve restorasyon çalışmaları sırasında işlerini yürütmek için taşınacağı yeni binanın kira vb. giderleri için de 1,1 milyon Euro ödenek öngörülen 2022 bütçesinde ayrıca, Dışişleri Bakanlığı binasının girişine bir heykel (hakkında bilgi verilmedi) yerleştirilmesi için 60 bin 10 Euro ödenek öngörülüyor.