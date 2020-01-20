Hristodulidis, Suudi Arabistan’da temaslarda bulundu

Resmi temaslarda bulunma amacıyla Riyad’a giden Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud ile bir araya geldi.

Politis gazetesi, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan Al Saud’un görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki istikrarlı sürecin teyit edildiğini yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak görüşmede, özellikle ekonomi, ticaret, savunma, güvenlik, teröre karşı mücadele ve turizm akışının artırılması konusunda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi yöntemleri üzerinde durulduğunu belirtti.

Gazete görüşmede, Suudi Arabistan-Güney Kıbrıs arasında doğrudan uçuş başlatma niyetinin de selamlandığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, temasları çerçevesinde Suudi Arabistan Kralı Salman Abdulaziz El Suud tarafından da kabul etti.

Hristodulidis, Suudi Arabistan Kralı Salman Abdulaziz El Suud’a, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs’a ziyaret davetini iletti.

HRİSTODULİDİS BUGÜN BRÜKSEL’DE

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bugün Brüksel’de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi toplantısına katılacağını yazdı.

Habere göre Hristodulidis’in, AB Dışişleri Konseyi’ni yeni gelişmeler konusunda bilgilendirecek ve üye ülkelerden; laftan pratiğe geçmelerini talep edecek.