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Hristodulidis Sırbistan’a gidiyor

 Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in çalışma ziyaretinde bulunmak amacıyla bugün Sırbistan’a gideceği belirtildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 10:30
Hristodulidis Sırbistan’a gidiyor
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ileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Hristodulidis’in, temasları çerçevesinde Sırp mevkidaşı Nikola Selakovic, Meclis Başkanı Ivica Dacic, Avrupa Bakanı Jadranka Joksimovic ile bir araya geleceğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından da kabul edilecek.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve  kalkınmasına katkısından dolayı  Hristodulidis’e, 1’inci derece Sırp Bayrağı nişanı verecek.

Hristodulidis’in temasları çerçevesinde Sırbistan Spor ve Gençlik Bakanı Vanja Udovıcıc ile birlikte gençlik konularında işbirliği anlaşmasına imza atacağını yazan gazete Hristodulidis’in, Sırbistan-Yunanistan-Güney Kıbrıs dışişleri bakanları ortak toplantısına da katılacağını belirtti.

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Habere göre üç ülke dışişleri bakanlarının, Kıbrıs sorunu, Βatı Balkanlar, Sırbistan’ın AB’ye katılım müzakereleri, mülteci sorunu ve pandemi konusunda görüş alış verişinde bulunması bekleniyor.

GÜNEY KIBRIS’TAN KRAL ABDULLAH’A DESTEK

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Ürdün Kralı Abdullah’a yönelik Rum Yönetimi’nin desteğini ifade ettiğini belirtti. 

Habere göre Hristodulidis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs adına, Ürdün halkının çıkarları için Ürdün Haşimi Krallığı’ndaki güvenlik ve istikrarın korunmasının önemini vurgulamak istediğini ifade etti.

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Son Güncelleme: 05.04.2021 10:34
Anahtar Kelimeler:
SırbistanHristodulidis
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