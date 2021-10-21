Hristodulidis Rusya’da

Alithia ve diğer gazeteler, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Rus mevkidaşı Seryei Lavrov’un davetlisi olarak dün Mosokva’ya gittiğini, bugün ise Lavrov’la görüşmesinin beklendiğini belirtirlerken, Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan Kıbrıs sorununa ilişkin yazılı bir açıklama geldiğini aktardılar.

Habere göre açıklamada, Rusya’nın “Kıbrıs sorununa kalıcı ve esaslı bir çözüm bulunması yönündeki görüşü” yinelenirken “BM kararlarında belirtildiği şekliyle, tek egemenlik, vatandaşlık ve uluslararası temsiliyete sahip iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelli bir çözümü desteklediği” vurgulandı.

“Kıbrıs’ta çözüm modelinin revize edilmesine veya müzakere çerçevesinin değiştirilmesine sıcak bakılmadığı” belirtilen açıklamada “mevcut garantörlük sistemi ile yabancı askeri varlıkların çekilmesi konusunun ise adada uzun vadeli bir istikrar sağlanması açısından sorun yaratmaya devam ettiği” iddia edildi.