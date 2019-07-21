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Hristodulidis: “Rum tarafı müzakere masasına dönmeye hazır”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum tarafının müzakere masasına, Crans Montana’da kalınan yerden başlamak kaydıyla, dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Hristodulidis: “Rum tarafı müzakere masasına dönmeye hazır”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum tarafının müzakere masasına, Crans Montana’da kalınan yerden başlamak kaydıyla, dönmeye hazır olduğunu söyledi.

21 Temmuz 2019 Pazar 10:11
Hristodulidis: “Rum tarafı müzakere masasına dönmeye hazır”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum tarafının müzakere masasına, Crans Montana’da kalınan yerden başlamak kaydıyla, dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesi, 1974 Temmuz’undan bugüne kadar geçen 45 “trajik” yazın ardından, “Kıbrıs halkının vazgeçmediğini ve unutmadığını” kaydederek, samimi niyetlerinin, şu anki kabul edilemez istikrarsızlık koşullarının sona ermesi ve müzakere masasına geri dönmek olduğunu belirttiğini yazdı.

Gazete, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulu’nun da katıldığı, dün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Hristodulidis’in, hedefin zaman kaybetmeden, Kıbrıs sorununda tüm vatandaşlar için güvenlik ve barış şartlarını güvence altına alacak bütünlüklü bir çözüme ulaşılabilmesi olduğunu söylediğini kaydetti.

AB üyesi bir devlette garantörlere ve yabancı askere yer olmadığını vurgulayan Hristodulidis, Türkiye’nin “kesintisiz tahriklerine” rağmen, her yolu değerlendirerek ve kararlılıkla Kıbrıs sorununun çözümü için samimi ve yoğun bir çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

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YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS: “YUNANİSTAN TÜRK İŞGALİNİN SONUÇLARINI REDDEDİYOR”

Bu arada, Alithia gazetesi de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, 1974 Barış Harekatı’nın yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, Yunanistan’ın “Türk işgalinin” sonuçlarını reddettiğini ifade ettiğini yazdı.

Habere göre Dendias, “Türk işgalinin” sona ermesi ve karşılıklı kabul edilebilecek adil, kalıcı, işlevsel, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB Müktesebatı zeminindeki bir çözümün, Yunanistan dış politikasının zirvedeki önceliği olduğunu kaydetti.

Dendias, garanti sisteminin kaldırılması ve Türk askerinin adadan ayrılmasının, çözümün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin halen sürdürdüğü “yasadışı eylemlerden” bahsetti.

Dendias ayrıca, Yunanistan’ın her zaman Güney Kıbrıs’ın yanında olacağının altını çizdi.

Son Güncelleme: 21.07.2019 15:00
Anahtar Kelimeler:
Nikos Hristodulis Crans Montana
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