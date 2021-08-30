Hristodulidis: “Olumlu gündemde ilerleme Türkiye’ye bağlı”

Fileleftheros gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün düzenlenen “Aheritu (Güvercinlik) Anma Günü” etkinliğinin ardından yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Türkiye’nin, (AB savunma anlaşması olan Kalıcı Yapılandırılmış Daimi İş Birliği) PESCO’ya dahil olması, giriş vizelerinin serbest bırakılması ve Türkiye’nin diğer başka taleplerinin, Avrupa Birliği’nin Türkiye konusunda ileriye götürmek istediği olumlu gündem dahilinde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin PESCO’ya katılmak ve bir dizi konuda ilerleme istediğini söyleyen Hristodulidis, bunun; olumlu gelişmelere yol açmasını umdukları ve iyi karşıladıkları bir şey olduğunu belirtti.

Hristodulidis, bununla birlikte tüm bu alanlarda olumlu gelişmelerin yaşanmasının Türkiye’ye bağlı olduğunu ayrıca Rum Yönetimi’nin olumlu oyu da dahil olmak üzere anlaşmayı gerektiren konular olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, tüm bu alanlarda ve özellikle Afganistan’daki gelişmeler ve bu bölgede oynamak istediği rolle birlikte yeniden gündeme getirdiği ve Türkiye için stratejik önemi teşkil eden PESCO konusunda olumlu değerlendirilmesinin Türkiye’nin kendisine bağlı olduğunu söyledi.

Hristodulidis, Türkiye’nin AB-Türkiye ilişkilerini ilerletmek istiyorsa Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece, bu ihtimali incelemeye hazır olduğunu savundu.