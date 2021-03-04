Hristodulidis: “Müzakerelerin sonucunu garantiler-güvenlik belirleyecek”

Fileleftheros gazetesi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazete, açıklamaya atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’ın, iki kesimli iki toplumlu federasyon konusunda İngiltere’ye kapıyı erken kapattığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis yaptığı açıklamada, siyasi eşitliğin, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin nihai sonucunu belirleyecek bir nokta olmadığını söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin 2017 yılındaki güvenlik ve garantiler başlıklarındaki sonuçların, müzakerelerin nihai sonucunun ne olacağını belirleyeceği şeklindeki düşüncesine atıfta bulunan Hristodulidis, müzakerelerin sonucunu güvenlik ve garantiler konusunun belirleyeceğini ifade etti.

İngiltere’nin iki kesimli iki bölgeli federasyonun başlangıç noktası olduğuna dair düşüncesi konusunda ise Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümünün, Birleşik Krallık’ın daimi üyesi olduğu BM Güvenlik Konseyi kararlarında tayin edildiğini anımsattı.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözüm zemininde değişiklik olabilmesi için tüm tarafların rızasına gerek olduğunu ancak kendilerinin, müzakere zemininin değişmesini kabul etmelerinin söz konusu olmadığını da söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı’nın, tarafların yeni fikirlere açık olması ve esneklik göstermeleri konusundaki çağrısının sorulması üzerine Hristodulidis, “İngiltere’nin istediği kadar açık olabileceğini” ifade etti.

DENDİAS

Haravgi gazetesine göre Yunanistan Dışişleri Bakan Nikos Dendias, Kıbrıs sorununa ilişkin gayriresmî 5’li konferans ışığında, Yunan hükümetinin ve halkının Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlaması çabasına verdiği desteği dile getirdi.

Gazete Dendias’ın bu açıklamayı AB Ortak Dış, Güvenlik Politikası ve Savunma Politikası çerçevesindeki “Group Med” ülkeleri parlamento grup temsilcilerinin gerçekleştirdiği tele konferans çerçevesinde yaptığını yazdı.